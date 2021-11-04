Клопотенко розповів, як зварити ідеальну гарбузову кашу з рисом

Гарбуз - один з найулюбленіших овочів, з яких ми щоосені із задоволенням готуємо крем-супи, запікаємо в духовці, печемо пироги, кекси, навіть їмо сирим. Звичайно ж головна страва з цього багатого бета-каротином овоча - гарбузова каша.

Ресторатор Євген Клопотенко розповів на своєму сайті , як приготувати ідеальну гарбузову кашу з рисом.

Для нашої каші переможець МастерШеф радить взяти круглозернистий рис, щоб вона вийшла однорідною і ніжною.

Але в якості експерименту можна використовувати й інші крупи: пшоно, пшеничну ячну, кукурудзяну, перловку або ж булгур.

Інгредієнт:

Очищений гарбуз - 450 г

Рис - 150 г

Цукор - 2 ст. л.

Молоко - 350 мл

Вершкове масло - 50 г

Сіль - 1/2 ч. л.

Паличка кориці

В'ялена журавлина - 2 ст. л.

Мед за бажанням

Покрокове приготування страви

Підготуйте всі інгредієнти. Якщо хочете отримати більш кашоподібну консистенцію, то рис попередньо можна не промивати, щоб не змивати крохмаль.

Візьміть очищений гарбуз і наріжте приблизно однаковими шматочками. Складіть гарбуз в каструлю, залийте 200 мл води. Рідина не повинна повністю покривати гарбуз. Після накрийте кришкою, зробіть середній вогонь і тушкуйте приблизно 10 хвилин.

Потім додайте цукор, паличку кориці, молоко і сіль. Доведіть кашу до кипіння, а потім зменшіть вогонь до середнього і накрийте кришкою. Варіть 5-7 хвилин. Цукру можна додавати менше або більше, в залежності від солодощі гарбуза і своїх особистих переваг.

Всипте рис і рівномірно розподіліть, але не мішайте. Накрийте кришкою і готуйте 20-25 хвилин на повільному вогні.

Дістаньте з каші паличку кориці, вона вже віддала свій смак. Додайте вершкове масло і перемішайте дерев'яною ложкою. Слідом за маслом додайте в'ялену журавлину і теж перемішайте дерев'яною ложкою. Варіть ще 1-2 хвилини, а потім зніміть з вогню і залиште на 15 хвилин.

Якщо хочете, шматочки гарбуза можна акуратно розім'яти або ж залишити їх цілими. При бажанні подавайте кашу з медом.