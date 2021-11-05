Пышные оладки с яблоками: раскрыт идеальный рецепт вкусного блюда

Осенью блюда с яблоками становятся особенно популярными. Яблоки можно добавлять в выпечку, печь с ними пирожки и кексы. А еще яблоки можно добавить в оладьи, и эта изюминка сделает ваш завтрак неповторимым, полезным и очень вкусным. Такие оладьи можно подать как десерт или как отдельное блюдо – на завтрак.

Как приготовить оладьи с яблоками – читайте ниже.

Ингредиенты

Мука 2,5 стакана

Кефир 0,5 литра

Яблоки 2 шт.

Яйцо 2 шт.

Разрыхлитель 1 ч. ложка

Корица 0,5 – 1 ч. ложка (по вкусу)

Соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления

Яблоки чистим и измельчаем на терке или блендером, немного отжимаем сок.

В миску наливаем кефир и разбиваем яйца. Хорошо взбиваем.

Добавляем сахар, соль и корицу. Еще раз взбиваем.

Продолжая вымешивать, постепенно добавляем муку и разрыхлитель и добиваемся густоты сметаны.

После этого в тесто добавляем подготовленные яблоки. Еще раз хорошо вымешиваем все тесто.

Выкладываем на разогретую сковороду оладьи ложкой. Обжариваем с каждой стороны под крышкой в течение нескольких минут до золотистого вида.

Как приготовить пышные оладьи с яблоками