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Вареники з сиром за справжнім українським рецептом: секрет ідеальної страви

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Середа 03 листопада 2021 08:40
Вареники з сиром за справжнім українським рецептом: секрет ідеальної страви Фото: як приготувати вареники з сиром за справжнім українським рецептом (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вареники з солоним сиром - старовинна українська страва, коли сир зберігали в діжках, просолюючи щоразу нову порцію. Якщо їх посипати кропом, заправити сметаною або дрібними шкварками - ви отримаєте смак справжньої української кухні.

Про це розповів шеф-кухар Ярослав Артюх, пише Їzhakultura.

Експерт пропонує приготувати їх на основі заварного тіста - тоді наші вареники будуть завжди ідеальними і стануть родзинкою на святковому столі.

Вареники з сиром за справжнім українським рецептом: секрет ідеальної страви

Фото: варіант подачі наших вареників (yizhakultura.com)

Інгредієнт:

Для тіста:

  • Молоко - 60 г,
  • Масло вершкове 82,3% - 30 г,
  • Яйця курячі - 1-2 шт.,
  • Борошно пшеничне - 130 г,
  • Цукор - 3 г,
  • Сіль - 3 г.

Для начинки:

  • Сир жирний - 200 г,
  • Кріп - 10 г,
  • Сіль за смаком.

Для "вудженої" сметани:

  • "Вуджені" бекон або шинка - 20 г,
  • Сметана - 60 г

Для заправки:

  • Сир твердий - 20 г,
  • Вершки 30% - 100 г.

Приготування наших ідеальних вареників

Готуємо "вуджену" сметану. "Вуджену" шинку або бекон (спосіб копчення з попереднім маринуванням) потрібно порізати і покласти в миску зі сметаною, закрити плівкою і залишити на 2 години.

Для начинки сир змішати з рубаним кропом, посолити і перебити блендером.

Для сирного соусу вершки довести до кипіння, зняти з вогню і всипати тертий сир. Мішати віником до повного розчинення і загущення, посолити.

Щоб приготувати тісто, в каструлю треба влити молоко, додати масло, сіль і цукор. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і потроху всипати половину борошна.

Активно перемішувати дерев'яною лопаткою, поки тісто не завариться. Повинна вийти однорідна куля без грудок, а дно каструлі лише злегка прихопитися золотистою шкіркою. Зняти з вогню і помішувати.

Як тільки тісто охолоне приблизно до 65-70 градусів, поступово по одному додати яйця. Продовжувати вимішувати близько 2 хвилин, досипати борошно, що залишилося і вимішувати ще 5 хвилин. Готове тісто накрити і залишити в холодильнику на 1 годину.

Потім дістати його з холодильника і розкачати товщиною 3-5 мм. Вирізати форми або вичавити їх склянкою. Розкласти начинку і заліпити кожен вареник. Вареники викласти на кухонну дошку, попередньо притрусивши її борошном.

Варити 3-5 хвилин в підсоленому окропі, поки вареники не піднімуться на поверхню.

Викласти на тарілку вареники і сметану. Полити сирною заправкою.

Раніше гастродослідниця також розповіла, як приготувати справжню українську гарбузову кашу.

Крім того ми писали про оригінальний рецепт форшмака.

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