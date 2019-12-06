"Була більша на 15 кг": Alina Pash пояснила, як позбулася целюліту

Аліна Паш (фото: ТК "Україна")

За словами Аліни, вона змогла досить швидко схуднути

Під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, популярна українська співачка Alina Pash розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 15 кілограмів.

Alina Pash, якою її звикли бачити глядачі, – струнка красуня, втім, як виявилося, тривалий час співачка мала проблеми із зайвою вагою. Як їй вдалося схуднути та що стало мотивацією, Alina Pash розповіла в ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу "Україна":

"Колись я була більша на 15 кілограмів, в мене був целюліт. Але це все можна "вирівняти" харчуванням. Тим паче, зараз такий доступ до різної інформації і методик, можна сходити до дієтолога, ти просто можеш все вивчити і почати діяти. Я просто змінила вид харчування і трошки активніше зайнялася спортом. З моїм життям мені важко дуже активно займатися в тренажерній залі, але є інші речі. Наприклад, я майже не користуюсь ескалаторами – тільки тоді, коли дуже втомлена, можу стояти і не рухатись. А зазвичай, незалежно від того, чи я їду вгору, чи вниз, йду пішки".

Аліна Паш (фото: ТК "Україна")

За словами Аліни, вона почала худнути виключно для себе, коли зрозуміла, що відчуватиме себе комфортніше у стрункому тілі.

"Були певні моменти, нав’язані іншими людьми з приводу того, яка ти маєш бути – яка ти маєш бути – ширша чи тонша. Але ті кілограми заважали мені бігати і танцювати, почуватись сексуальною.. Я сама потім прийшла до того, що класно почуватись легкою!" – розповіла співачка журналістам каналу "Україна".

Одним із найважливіших факторів красивого тіла має стати любов до себе, тож час від часу зірка себе балує.

"Я схудла не за короткий період, це тривало приблизно рік, і я поступово приходила до того, щоб зараз їсти те, що хочу. Насправді, я не так часто їм м’ясо, але можу собі побалувати. Так само можу себе побалувати фастфудом на свята – це якась така дитяча традиція", – поділилася Alina Pash за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Могилевська, Ребрик, Тарабарова, Аліна Паш, DZIDZIO та інші розповіли, ким були на новорічних ранках.