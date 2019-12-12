Українські зірки знялися у потужній соціальній рекламі (відео)

Alyona Alyona і Alina Pash знялись у соціальному відео (скриншот)

Alyona Alyona, Alina Pash та інші зірки знялися у оригінальному соціальному відео

Реперка Alyona Alyona, співачки Alina Pash, СТАСІК та інші українські зірки знялися у соціальній рекламі про адопцію безпритульних тварин.

Ролик під назвою "Забий на породу!" покликаний зламати стереотипи про важливість породи й умовної "краси".

"Нам інколи важко не зважати на моду. На жаль, такі "тренди" стосуються і домашніх тварин. Після чергового блокбастеру за їх участі, відбувається вибух попиту на ту чи іншу породу." - каже режисерка відео Тася Плєшивцева.

"Все найцікавіше в культурі відбувається на вулиці. І найкращий гіп-гоп - це любов. Якщо ти любиш вулицю, вибери собі друга там!" - резюмувала вона, закликавши українців "брати безпородну тварину".

Забий на породу: DOG MA for UAnimals Забий на породу! Реперка Alyona Alyona, співачки Alina Pash, СТАСІК та інші українські зірки знялися у соціальній рекламі про адопцію безпритульних тварин. Ролик DOG MA for UAnimals покликаний зламати стереотипи про важливість породи й умовної "краси". "Нам інколи важко не зважати на моду. На жаль, такі «тренди» стосуються і домашніх тварин. Після чергового блокбастеру за їх участі, відбувається вибух попиту на ту чи іншу породу." - каже режисерка відео Tasya Pleshivtseva , що зняла ролик разом з DOP Angel Angelov - "Все найцікавіше в культурі відбувається на вулиці. І найкращий гіп-гоп — це любов. Якщо ти любиш вулицю, вибери собі друга там!" Поширюй відео, бери безпородну тварину та #забийнапороду! DOG MA for UAnimals Supported by MacPaw Опубліковано UAnimals Середа, 11 грудня 2019 р.

Українські зірки знялися у потужній соціальній рекламі

У коментарі до відео Alina Pash звернулася до свого чотирилапого друга, який, на жаль, помер.

"Тяпа, мій друг без породи із дитинства, сподіваюсь, ти це все бачиш із собачого раю і радієш Ми з тобою пережили найкращі роки разом!" - написала співачка.

До слова, дехто з юзерів лишився не дуже задоволеним соціальним відеороликом.

"Все круто, порода для дружби дійсно не має значення. Але один пес тягне по асфальту скейтбордиста на ошийнику, що може закінчитись травмами, інший - їсть морозиво, що теж не є гуд для собаки", - написала Ольга Кирилюк.

Додамо, що 10 грудня у всьому світі відзначали міжнародне екологічне свято День прав тварин, спрямоване на визнання і захист прав тварин.