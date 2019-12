Українські зірки знялися у потужній соціальній рекламі (відео)

Забий на породу! Реперка Alyona Alyona, співачки Alina Pash, СТАСІК та інші українські зірки знялися у соціальній рекламі про адопцію безпритульних тварин. Ролик DOG MA for UAnimals покликаний зламати стереотипи про важливість породи й умовної "краси". "Нам інколи важко не зважати на моду. На жаль, такі «тренди» стосуються і домашніх тварин. Після чергового блокбастеру за їх участі, відбувається вибух попиту на ту чи іншу породу." - каже режисерка відео Tasya Pleshivtseva , що зняла ролик разом з DOP Angel Angelov - "Все найцікавіше в культурі відбувається на вулиці. І найкращий гіп-гоп — це любов. Якщо ти любиш вулицю, вибери собі друга там!" Поширюй відео, бери безпородну тварину та #забийнапороду! DOG MA for UAnimals Supported by MacPaw