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Баста висловився про свій візит до Києва: записав "термінове" відео

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 20:46
Баста висловився про свій візит до Києва: записав "термінове" відео Фото: Баста (facebook.com/basta.noggano.nintendo)
Автор: Володимир Костирін

Російський репер Баста висловився про своє перебування в Києві, де вже встиг оскандалитися після нападу своїх охоронців на чоловіка через питання про окупований Крим. Музикант вперше публічно прокоментував візит до української столиці та запевнив, що з ним все добре.

Відповідне відео артист 5 травня опублікував у своєму Insagram.

Ролик Баста підписав словом "терміново".

На кадрах репер звернувся до шанувальників і подякував за турботу, а також передав вітання.

"Дорогі друзі. В ефірі Вася Вакуленко. Спасибі всім, хто турбувався за мене. Все добре, турбуватися не слід було. Живий-здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв. Дякую всім. Будьте здорові, міцно обіймаю", - сказав музикант.

Відео: Баста звернувся до шанувальників і висловився про візит до Києва

Баста також в ході прямого ефіру розповів своїм підписникам в мережі, що раніше досить часто їздив до Києва, і відвідував там близьких "без прецедентів".

Артист запевнив, що його виступ у Києві відбудеться.

Крім того, скандальний репер прокоментував слова активіста Сергія Стерненка про те, що деякі громадяни готові надати грошову винагороду (тисячу доларів) за відомості про його місце знаходження і переміщення по українській столиці. Баста з іронією заявив, що і сам би прийшов туди, де "можна здатися за косарик".

Нагадаємо, раніше у Прикордонслужбі відреагували на перебування Басти в Україні, куди раніше не дозволялося приїжджати російському музиканту через незаконне відвідування окупованого РФ Криму.

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