Баста висловився про свій візит до Києва: записав "термінове" відео

Російський репер Баста висловився про своє перебування в Києві, де вже встиг оскандалитися після нападу своїх охоронців на чоловіка через питання про окупований Крим. Музикант вперше публічно прокоментував візит до української столиці та запевнив, що з ним все добре.

Ролик Баста підписав словом "терміново".

На кадрах репер звернувся до шанувальників і подякував за турботу, а також передав вітання.

"Дорогі друзі. В ефірі Вася Вакуленко. Спасибі всім, хто турбувався за мене. Все добре, турбуватися не слід було. Живий-здоровий, на зв'язку. Всіх обійняв. Дякую всім. Будьте здорові, міцно обіймаю", - сказав музикант.

Відео: Баста звернувся до шанувальників і висловився про візит до Києва

Баста також в ході прямого ефіру розповів своїм підписникам в мережі, що раніше досить часто їздив до Києва, і відвідував там близьких "без прецедентів".

Артист запевнив, що його виступ у Києві відбудеться.

Крім того, скандальний репер прокоментував слова активіста Сергія Стерненка про те, що деякі громадяни готові надати грошову винагороду (тисячу доларів) за відомості про його місце знаходження і переміщення по українській столиці. Баста з іронією заявив, що і сам би прийшов туди, де "можна здатися за косарик".