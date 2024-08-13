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Путинистка Долина осталась без квартиры и денег: о чем идет речь и при чем здесь украинцы

Вторник 13 августа 2024 17:13
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Путинистка Долина осталась без квартиры и денег: о чем идет речь и при чем здесь украинцы Лариса Долина (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Российская певица Лариса Долина, которая все детство прожила в Одессе, но поддерживает террористический режим Кремля и вторжение в Украину, пожаловалась на то, что ее "развели" "украинские мошенники", обманом лишив ее квартиры в Москве и сбережений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram путинистки.

Подробности

Так, Долина записала видеообращение, в котором сообщила, что "против нее совершены очень хитроумные, спланированные мошеннические действия".

Артистка заявила, что некие "мошенники из Украины" убедили ее продать квартиру в Москве и перевести на "безопасный счет" 180 млн рублей.

Певица также рассказала, что появившиеся на ее странице в Instagram публикации - "ужасного характера", "у них нет ни слова правды".

Путинистка Долина осталась без квартиры и денег: о чем идет речь и при чем здесь украинцы

Путинистка Долина осталась без квартиры и денег: о чем идет речь и при чем здесь украинцы

Скриншот

Долина убеждает, что ее аккаунт взломали и опубликовали пост о "любви к Украине".

Ранее на странице поклонницы президента РФ было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде "Азов". В данный момент пост удален.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

Кто такая Лариса Долина

Певица хоть и родилась в столице Азербайджана Баку, но долгое время прожила в украинской Одессе.

Долина является членом высшего совета партии "Единая Россия". Активно поддерживает режим Путина и войну России против Украины. Внесена в базу "Миротворец" и внесена в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за свою антиукраинскую деятельность.

Ранее Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале войны уничтожили россияне.

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