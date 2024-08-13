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Путіністка Доліна залишилась без квартири і грошей: про що йдеться і до чого тут українці

Вівторок 13 серпня 2024 17:13
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Путіністка Доліна залишилась без квартири і грошей: про що йдеться і до чого тут українці Лариса Доліна (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Російська співачка Лариса Доліна, яка все дитинство прожила в Одесі, але підтримує терористичний режим Кремля і вторгнення в Україну, поскаржилася на те, що її "розвели" "українські шахраї", обманом позбавивши її квартири в Москві та заощаджень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram путіністки.

Деталі

Так, Доліна записала відеозвернення, в якому повідомила, що "проти неї вчинено дуже хитромудрі, сплановані шахрайські дії".

Артистка заявила, що якісь "шахраї з України" переконали її продати квартиру в Москві і перевести на "безпечний рахунок" 180 млн рублів.

Співачка також розповіла, що публікації, які з'явилися на її сторінці в Instagram, - "жахливого характеру", "у них немає жодного слова правди".

Путіністка Доліна залишилась без квартири і грошей: про що йдеться і до чого тут українці

Путіністка Доліна залишилась без квартири і грошей: про що йдеться і до чого тут українці

Скріншот

Доліна переконує, що її акаунт зламали й опублікували пост про "любов до України".

Раніше на сторінці прихильниці президента РФ було опубліковано повідомлення, в якому стверджувалося, що вона продала свою квартиру за 112 мільйонів рублів і заклала дачу за 50 мільйонів рублів, щоб перевести гроші українській бригаді "Азов". Наразі пост видалено.

За цим фактом порушено кримінальну справу.

Хто така Лариса Доліна

Співачка, хоч і народилася в столиці Азербайджану Баку, але довгий час прожила в українській Одесі.

Доліна є членом вищої ради партії "Единая Россия". Активно підтримує режим Путіна і війну Росії проти України. Занесена до бази "Миротворець" і внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за свою антиукраїнську діяльність.

Раніше Харчишин розповів, що з його будинком, який на початку війни знищили росіяни.

Також ми писали, що скандальний "психолог" Спартак Суббота втік з України.

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