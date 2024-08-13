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Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале войны уничтожили россияне: "Не собирался там жить"

Вторник 13 августа 2024 16:48
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Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале войны уничтожили россияне: "Не собирался там жить" Валерий Харчишин (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)
Автор: Любовь Блажко

Валерий Харчишин высказался о своем доме под Киевом, который пострадал в результате вражеской российской атаки в первые месяцы полномасштабного вторжения. Так, артист рассказал, что в настоящее время работы по восстановлению недвижимости еще продолжаются.

Что еще сказал исполнитель касательно этой темы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий для программы "Тур зірками".

Харчишин высказался о разрушенном оккупантами доме

Фронтмен группы "Друга Ріка" отметил, что восстановить жилье - его обязанность перед детьми, поскольку он хочет вернуть им крышу над головой, вернуть часть их семьи и страны.

Сам звезда там жить не собирался. Кроме того, своим примером он хочет вдохновить других отчаявшихся из-за потери дома во время полномасштабной войны.

"Я там не собирался жить, этот дом - это мое обязательство перед моими детьми, они потеряли свой дом, и я должен был его вернуть, как часть их Украины, потому что каждый ребенок ассоциирует свой дом со своей страной. Это было вдохновением, пожалуй, мотиватором для тех людей, которые отчаялись и не дождались от государства помощи. Я бы хотел своим примером показать, что не стоит опускать руки, стоит начинать жить здесь и сейчас", - сказал Валерий.

Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале войны уничтожили россияне: &quot;Не собирался там жить&quot;Валерий рассказал о своем доме, расположенном рядом с Гостомелем (скриншот)

Харчишин отметил, что, по его мнению, как только закончатся работы с недвижимостью, его потомки туда переедут и будут там жить.

"В этом доме пока никто не живет, продолжаются ландшафтные работы, мебель, я в том не участвую, поэтому не знаю, как только завершится вот эта часть с обустройством для проживания, я думаю, что они переедут", - сказал музыкант.

Ранее в доме под Киевом знаменитость жил вместе со своими детьми и женой Юлией. Однако после развода он съехал оттуда.

Напомним, в браке с бывшей избранницей у артиста родилось трое сыновей.

Комментируя тему уничтоженного дома, Валерий также показывал его ужасающие кадры. Тогда он заявлял, что эта собственность "была частью его жизни".

Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале войны уничтожили россияне: &quot;Не собирался там жить&quot;Артист показывал, что осталось от его дома после российской атаки (скриншот)

Тем временем Анатолий Анатолич показал, как выглядел в весе более 100 кг - ведущего просто не узнать.

Также мы писали о том, что продюсер "Голосу країни" ответил, планирует ли свадьбу со своим бойфрендом.

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