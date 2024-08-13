Харчишин рассказал, что с его домом, который в начале войны уничтожили россияне: "Не собирался там жить"

Валерий Харчишин высказался о своем доме под Киевом, который пострадал в результате вражеской российской атаки в первые месяцы полномасштабного вторжения. Так, артист рассказал, что в настоящее время работы по восстановлению недвижимости еще продолжаются.

Что еще сказал исполнитель касательно этой темы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий для программы "Тур зірками".

Харчишин высказался о разрушенном оккупантами доме

Фронтмен группы "Друга Ріка" отметил, что восстановить жилье - его обязанность перед детьми, поскольку он хочет вернуть им крышу над головой, вернуть часть их семьи и страны.

Сам звезда там жить не собирался. Кроме того, своим примером он хочет вдохновить других отчаявшихся из-за потери дома во время полномасштабной войны.

"Я там не собирался жить, этот дом - это мое обязательство перед моими детьми, они потеряли свой дом, и я должен был его вернуть, как часть их Украины, потому что каждый ребенок ассоциирует свой дом со своей страной. Это было вдохновением, пожалуй, мотиватором для тех людей, которые отчаялись и не дождались от государства помощи. Я бы хотел своим примером показать, что не стоит опускать руки, стоит начинать жить здесь и сейчас", - сказал Валерий.

Валерий рассказал о своем доме, расположенном рядом с Гостомелем (скриншот)

Харчишин отметил, что, по его мнению, как только закончатся работы с недвижимостью, его потомки туда переедут и будут там жить.

"В этом доме пока никто не живет, продолжаются ландшафтные работы, мебель, я в том не участвую, поэтому не знаю, как только завершится вот эта часть с обустройством для проживания, я думаю, что они переедут", - сказал музыкант.

Ранее в доме под Киевом знаменитость жил вместе со своими детьми и женой Юлией. Однако после развода он съехал оттуда.

Напомним, в браке с бывшей избранницей у артиста родилось трое сыновей.

Комментируя тему уничтоженного дома, Валерий также показывал его ужасающие кадры. Тогда он заявлял, что эта собственность "была частью его жизни".

Артист показывал, что осталось от его дома после российской атаки (скриншот)