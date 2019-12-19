Путін дав характеристику Зеленському: язик не повертається

Путін висловився про Зеленського (колаж РБК-Україна)

Володимир Путін розповів, що думає про Володимира Зеленського

Володимир Путін на прес-конференції 19 грудня висловився про Володимира Зеленського і розповів, що думає про президента України.

За словами глави Росії, в українського гаранта є як сильні, так і не дуже сильні сторони. Але більш конкретно господар Кремля говорити не захотів з причини того, що він нібито не любить давати характеристики чинним лідерам.

"Я завжди ухиляюся від відповідей на питання подібного роду. Вважаю некоректним для себе відповідати на ці питання, даючи характеристики своїм колегам", - сказав він і підкреслив, що "навіть колишнім лідерам країн, які пішли зі своїх постів, не дає характеристики".

При цьому російський президент запропонував "давати характеристики історичним особистостям".

"Ось це можна зробити. По чинним людям... Язик не повертається", - зазначив він.

Але кілька слів про чинного президента України глава країни-агресора все ж сказав. Путін зазначив, що у Зеленського "є переваги, є і мінуси".

"Але коли люди потрапляють на такі місця (стають президентом – ред.), то, значить, вони пройшли якийсь дуже серйозний відбір. Це все люди непересічні, як мінімум", - зазначив Путін.

Нагадаємо, нещодавно активістка Маруся Звіробій знову жорстко пройшлася по Зеленському.