Габунія був не першим: хто з грузинських журналістів відзначився жорстким зверненням до Путіна (відео)

Грузинський журналіст обматюкав Путіна в прямому ефірі (Колаж РБК-Україна)

У мережі розмістили ще один відеоролик, але вже з іншим грузинським журналістом

Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський повідомив, що Георгій Габунія був не першим грузинським журналістом, який дозволив собі жорсткі висловлювання щодо президента РФ Володимира Путіна. Він опублікував на своїй сторінці в Twitter архівне відео 2013 року, де інший грузинський журналіст обматюкав президента Росії.

"До речі, матюкати Путіна і його маму на грузинському ТБ, виявляється, стара традиція. Ось, наприклад, відео 2013 року. Тоді начебто ніхто так не хвилювався, як в цей раз", - прокоментував відео ролик Денис Казанський.

Скріншот поста (twitter.com/den_kazansky)

Варто відзначити, що частина нецензурних слів, сказаних журналістом, вимовляється грузинською мовою. Проте є частина, де ведучий звертається до Путіна і російською.

Грузинський журналіст обматюкав Путіна (YouTube/mvp24)

В коментарях до посту користувачі відзначили, що в 2013 році так не переживали, так як за межами Грузії не було такої потужної підтримки проти російського президента.

Скріншот коментарів (twitter.com/den_kazansky)

Нагадаємо, раніше у Грузії розгорівся величезний скандал через грузинського журналіста Георгія Габунії, ведучого каналу "Руставі-2", який у прямому ефірі назвав Путіна "смердючим окупантом".

Ролик розмістили в соціальних мережах і буквально через кілька годин телеканалу довелося призупинити мовлення, так як під будівлею телекомпанії організували мітинг.

Проте керівництво телеканалу визнало нецензурну лайку з вуст телеведучого недостатньою підставою для звільнення і обмежилося лише двомісячним відстороненням Габунії від ефірів.