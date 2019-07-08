"Руставі 2" відновив мовлення після мату на адресу Путіна

Фото: грузинський телеканал "Руставі 2" (civil.ge)

Мовлення телеканалу було перервано через акції протесту

Грузинський телеканал "Руставі 2" відновив мовлення після мату на адресу президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грузинської телекомпанії.

Повідомляється, що через кілька годин перерви в мовленні телеканалу генеральний директор Ніка Гварамія закликав співробітників повернутися в офіс, а уряд Грузії - захистити журналістів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Руставі 2" припинив мовлення через погрози погрому з боку протестуючих. Акції почалися після того, як в ефірі підсумкової щотижневої програми ведучий Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна, використовуючи нецензурну лайку, і образив його.

Влада Грузії засудила мат, в той же час Гварамія приніс вибачення за сказані слова. Хоча і сказав, що російський президент "заслуговує мата", оскільки "особисто він через Путіна не може відвідати могили своїх предків в Абхазії". Акція протесту завершилася, але її учасники пообіцяли продовжити протести, якщо їх вимоги не будуть виконані.