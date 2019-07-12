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Слідом за грузином: український ведучий публічно обматюкав Путіна (відео 18+)

STYLERПерсони    12.07.2019 - 15:58
Слідом за грузином: український ведучий публічно обматюкав Путіна (відео 18+)
Український журналіст обматюкав Путіна (колаж: РБК-Україна)

Публічно матюкати Путіна вже стає традицією

Український журналіст Артем Овдієнко анонсував проведення українсько-грузинського телемосту при цьому обматюкавши президента РФ Володимира Путіна. Ведучий виклав відеозвернення на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що у підписі під відео Артем Овдієнко вказав "18+: як вибити у керівництва відпустку за свій рахунок", натякаючи на недавнє відсторонення Георгія Габунії після скандалу на каналі "Руставі-2".

"Грузинські колеги з "Руставі-2" не дадуть збрехати. Путін – ти ху*ло. І чим раніше ми побачимо тебе в білих тапочках ,тим більше сапераві і цинандалі ми вип'ємо в цей радісний день. Але поки твій ботокс остаточно не проїв твій мозок, поясни мені одне: чого ти до нас лізеш, чого тобі не ймется і не сидиться рівно на твоїй дряблій попі, що ти до нас лізеш і лізеш", – заявив Овдієнко.

Журналіст вказав президенту РФ, що йому варто було б вирішувати проблеми у своїй країні, а не лізти в справи інших держав – повінь, потонулий підводний човен, згорілі літаки, засмічений нафтопровід.

"Це не ми з грузинами повинні тобі нагадувати, що ти ху*ло. Це твої росіяни повинні тобі таке говорити... Але поки вони мовчать, ти лізеш до нас зі своєю бля*ської любов'ю", – продовжив телеведучий.

Журналіст запропонував об'єднатися з грузинами і порадитись, як відбиватися від Путіна.

Наостанок Овдієнко анонсував телеміст між грузинським Руставі-2 і українським каналом 24.

Обережно: відео містить ненормативну лексику (18+).

 

18+: як вибити в керівніцтва відпустку за власний рахунок Неофіційна версія анонсу телемосту "А ось нам таки справді нада пагаварить" між українським 24-м каналом (Київ) та грузинським Руставі-2 (Тбілісі)

Опубліковано Овдієнком Артемом П'ятниця, 12 липня 2019 р.

Артем Овдієнко обматюкав Путіна (відео: facebook.com/artem.ovdienko)

Варто відзначити, що подібне жорстке звернення українського журналіста до Путіна викликало колосальну підтримку користувачів мережі.

  • Слава Україні і Грузії!
  • Браво! Путін – ху*ло!
  • Молодець браво ! З залізними яйцями ! Так тримати!
  • Респект!

Слідом за грузином: український ведучий публічно обматюкав Путіна (відео 18+)Слідом за грузином: український ведучий публічно обматюкав Путіна (відео 18+)

Артем Овдієнко обматюкав Путіна (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, раніше в Грузії розгорівся величезний скандал через грузинського журналіста Георгія Габунію, ведучого каналу "Руставі-2", який у прямому ефірі обматюкав Путіна і назвав його "смердючим окупантом".

До речі, у Київ нещодавно приїхав скандальний російський журналіст. Мета його візиту поки залишається невідомою.

Зеленський і Путін обговорили питання звільнення моряків Габунія був не першим: хто з грузинських журналістів відзначився жорстким зверненням до Путіна (відео)
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