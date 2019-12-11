У Путіна в Криму знайшли таємні дачі: всі подробиці та фото

Путін у Криму має таємні дачі (колаж: РБК-Україна)

Путін почав активно відбудовувати дачі на Кримському півострові

У Володимира Путіна в Криму є таємні дачі, розташовані неподалік від Ялти. Журналістам вдалося з'ясувати, що ховається за високим парканом "секретного селища". Про це пише "Проект медіа".

При цьому одну з дач, яку почали будувати ще за Януковича, Путін викупив через схему підставних компаній. Покинуту "дачу Януковича" стали добудовувати влітку 2019 року.

Ділянка, де знаходяться таємні дачі Путіна, розташований на узбережжі Чорного моря поблизу селища Олива, що входить в міський округ Ялта Республіки Крим.

Президент РФ не є безпосередньо власником цих дач, але через офшорні компанії вони належать близьким друзям Путіна. Всього на узбережжі чотири дачних ділянки, якими фактично володіють Володимир Путін і його прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Путін у Криму має таємні дачі (фото: proekt.media)

Дачна ділянка №6 і №8 займає площу 57 гектарів і коштує 6 мільярдів рублів. Про те, що вони належать Путіну, свідчить те, що влітку 2019 року спеціально до його візиту там побудували татамі, а до цього тенісний корт і льодову арену.

Крім того, з'ясувалося, що дачу Путіну будувала фірма, що займається забудовами в Москві. Цей же підрядник у 2014 спонсорував пропагандистські акції з роздачею футболок з написами "Санкції? Не смішіть мої іскандери" і "Тополь санкцій не боїться".

Путін у Криму має таємні дачі (фото: proekt.media)

"Дачею Януковича" Путін заволодів у 2016-му році. Спочатку окупанти хотіли знести недобудований особняк, але потім виставили його на торги. Придбав ділянку друг Путіна Юрій Ковальчук від імені фірми ТОВ "Шанс", яка належить банку "Росія". А в 2017 році ділянку передали ТОВ "Берег", підставна компанія належить давньому партнерові співвласників "Росії".

В 2019-му на "дачі Януковича" почалося активне будівництво, через яке була перекрита дорога до мису Айса в Севастополі. А поблизу заборонили зводити оглядові майданчики. Випадково заблукалих туристів повертає назад озброєна охорона.