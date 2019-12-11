ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Соловйов відповів Зеленському на запрошення на Донбас: а мені не можна

STYLERПерсони    11.12.2019 - 10:16
Соловйов відповів Зеленському на запрошення на Донбас: а мені не можна
Зеленський зганьбив Соловйова на нормандській зустрічі (колаж: РБК-Україна)

З'явилася відповідь пропагандиста Путіна на запрошення Зеленського на Донбас

Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками нормандської зустрічі запросив пропагандистів Путіна на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати на Донбас і "ручками, ніжками подивитися Україну", перш ніж розповідати про Донбасі зі студії в Москві.

Про це він заявив у своїй авторській пропагандистської програмі. Соловйов заявив, що не може приїхати, оскільки йому заборонений в'їзд в Україну. Замість цього він запропонував Володимиру Зеленському приїхати до нього і записати з ними інтерв'ю.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наприкінці брифінгу досить різко відповів на питання російської журналістки про те, чи готовий він контактувати з жителями окупованого Донбасу.

Президент України сказав, що недавно їздив в Станицю Луганську, де особисто спілкувався з жителями окупованого Донбасу.

"Ви приїжджайте, я вам покажу. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов, весело говорить в Москві, що там відбувається. А я завжди кажу - приїжджайте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, оченятами, нічого страшного, туфлі, чи що там, Brioni не забрудните..." - заявив Зеленський.

Прес-конференція за підсумками нормандської зустрічі (відео: YouTube/Українська правда)

Нормандські переговори: цікаві деталі та конфузи (відео) Сплив дивний нюанс про "шпаргалку" Зеленського: від руки, мовою агресора?
Новини України Нормандський формат
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся