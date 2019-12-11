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У Путина в Крыму нашли тайные дачи: все подробности и фото

STYLERПерсоны    11.12.2019 - 13:59
У Путина в Крыму нашли тайные дачи: все подробности и фото
Путин в Крыму имеет тайные дачи (коллаж: РБК-Украина)

Путин начал активно отстраивать дачи на Крымском полуострове

У Владимира Путина в Крыму есть тайные дачи, расположенные неподалеку от Ялты. Журналистам удалось выяснить, что скрывается за высоким забором "секретного поселка". Об этом пишет "Проект медиа".

При этом одну из дач, которую начали строить еще при Януковиче, Путин выкупил через схему подставных компаний. Заброшенную "дачу Януковича" стали достраивать летом 2019 года.

Участок, где находятся тайные дачи Путина, расположен на побережье Черного моря близ поселка Олива, который входит в городской округ Ялта Республики Крым.

Президент РФ не является непосредственно владельцем этих дач, но через оффшорные компании они принадлежат близким друзьям Путина. Всего на побережье четыре дачных участка, которыми фактически владеют Владимир Путин и его премьер-министр Дмитрий Медведев.

У Путина в Крыму нашли тайные дачи: все подробности и фото

Путин в Крыму имеет тайные дачи (фото: proekt.media)

Дачный участок №6 и №8 занимает площадь 57 гектаров и стоит 6 миллиардов рублей. О том, что они принадлежат Путину, свидетельствует то, что летом 2019 года специально к его визиту там построили татами, а до этого теннисный корт и ледовую арену.

Кроме того, выяснилось, что дачу Путину строила фирма, занимающаяся застройками в Москве. Этот же подрядчик в 2014 спонсировал пропагандистские акции с раздачей футболок с надписями "Санкции? Не смешите мои искандеры" и "Тополь санкций не боится".

У Путина в Крыму нашли тайные дачи: все подробности и фото

Путин в Крыму имеет тайные дачи (фото: proekt.media)

"Дачей Януковича" Путин завладел в 2016-м году. Сначала оккупанты хотели снести недостроенный особняк, но потом выставили его на торги. Приобрел участок друг Путина Юрий Ковальчук от имени фирмы ООО "Шанс", которая принадлежит банку "Россия". А в 2017 году участок передали ООО "Берег", подставная компания принадлежит давнему партнеру совладельцев "России".

В 2019-м на "даче Януковича" началось активное строительство, из-за которого была перекрыта дорога к мысу Айса в Севастополе. А поблизости запретили возводить смотровые площадки. Случайно заблудившихся туристов заворачивает вооруженная охрана.

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