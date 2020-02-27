Путін вперше розповів про своїх двійників: було у важкі часи

Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

Володимир Путін в інтерв'ю розповів, чи справжній він

Володимир Путін в інтерв'ю ТАСС (у тому самому, де він раніше закликав поважати національну самосвідомість українців) розповів, чи є у нього двійник. Таким чином, президент Російської Федерації дав відповідь на питання, що цікавить багатьох вже роками.

Так, спілкуючись із журналістом Андрієм Ванденком, господар Кремля поклявся, що у нього ніколи не було двійників. При цьому Путін зізнався, що думки про необхідність "дублерів" все-таки з'являлися.

Діалог з ведучим виглядав наступним чином:

- Ви справжній?

- Так.

- А двійник є?

- Ні.

- І не було?

- Ні.

- А тема взагалі виникала коли-небудь така?

- Виникала.

- І?

- Ну, я відмовився від двійників. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом.

- Тобто на початку "нульових"?

- Так.

- Щоб просто дублер їхав там, де "стрьомно"?

- Ну, їхав, з'являвся там.

- Тобто немає?

- Ні.

Чи є слова президента Росії про те, що у нього немає двійників, правдою - відомо тільки йому самому. Але в мережі і з вуст відомих особистостей час від часу вислизають слова про двійників Путіна. На сьогоднішній день відомо про щонайменше сімох "дублерів". Цікаво, що у кожного двійника є свої клички. Наприклад, Говорун виступає під час "прямих ліній", Бенкетний - це президент, який п'є алкоголь на зустрічах. Існує також Удмурт - такий собі невдалий екземпляр Путіна.

Звідки пішли небезпідставні чутки про двійників Путіна? Все просто. Справа в тому, що існує багато фотографій і відео, на яких президент РФ виглядає абсолютно по-різному. На різних знімках у нього різна форма черепа, мочки вух і міміка. Крім того, на деяких зустрічах Путін не розмовляє німецькою і каже, що забув мову. Хоча раніше (за часів служби в КДБ) справжній Путін володів німецькою досконало.

Раніше Путін заявив, що хоче внести в конституцію захист російськомовних і "правду" про Другу світову.