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Путін хоче внести до конституції захист російськомовних і "правду" про Другу світову

Новини » Політика     26.02.2020 - 16:59
Путін хоче внести до конституції захист російськомовних і "правду" про Другу світову
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін назвав росіянами всіх російськомовних за кордоном

Президент Росії Володимир Путін хоче закріпити в конституції "правду" про Другу світову війну та захист російськомовних. Про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки змін в конституцію РФ, передають російські ЗМІ.

За його словами, у Росії нібито намагаються "вкрасти" перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що Москва повинна "активно протистояти" таким спробам.

"І буде доречно це так, акуратно, показати і в основному законі країни", - заявив Путін.

Крім того, він підтримав закріплення в конституції захисту російськомовних за кордоном.

"У нас дійсно багато наших людей, які проживають за кордоном, і дійсно там вже неважливо, якої етнічної групи людина, якої національності, за кордоном всі вони - росіяни... Тому наше завдання - захищати їх, і підтримувати з ними зв'язок", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканість Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.

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