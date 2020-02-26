Путін хоче внести до конституції захист російськомовних і "правду" про Другу світову

Путін назвав росіянами всіх російськомовних за кордоном
Президент Росії Володимир Путін хоче закріпити в конституції "правду" про Другу світову війну та захист російськомовних. Про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки змін в конституцію РФ, передають російські ЗМІ.
За його словами, у Росії нібито намагаються "вкрасти" перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що Москва повинна "активно протистояти" таким спробам.
"І буде доречно це так, акуратно, показати і в основному законі країни", - заявив Путін.
Крім того, він підтримав закріплення в конституції захисту російськомовних за кордоном.
"У нас дійсно багато наших людей, які проживають за кордоном, і дійсно там вже неважливо, якої етнічної групи людина, якої національності, за кордоном всі вони - росіяни... Тому наше завдання - захищати їх, і підтримувати з ними зв'язок", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканість Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.