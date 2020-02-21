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Путін закликає поважати національну самосвідомість українців

Новини » Політика     21.02.2020 - 09:17
Путін закликає поважати національну самосвідомість українців
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін також закликав "не забувати про спільну історію двох країн"

Президент Росії Володимир Путін вважає важливим поважати національну самосвідомість українців. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Путін також закликає "не забувати про спільну історію двох країн".

"Якщо так склалося, і у людей, у значної частини населення на Україні виникло почуття власної самосвідомості національного і так далі, треба ставитися до цього з повагою", - заявив він.

За його словами, на певному етапі історії серед "українців, які жили на кордоні з католицьким світом, почала складатися спільність людей, які стали незалежними від Росії"

"Як до цього ставитися? З повагою. Але не забувати про нашу спільність", - додав він.

Крім того, Путін вважає, що нібито батьки-засновники українського націоналізму XIX століття виступали за нібито добрі стосунки з Росією.

"Батьки-засновники українського націоналізму ніколи не говорили, що потрібно обов'язково посваритися з Росією", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Росія буде домагатися припинення нібито дискримінації російськомовних громадян України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

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