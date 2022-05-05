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На Фіджі заарештували яхту російського олігарха Керімова вартістю 300 млн доларів

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сша, Четвер 05 травня 2022 16:50
На Фіджі заарештували яхту російського олігарха Керімова вартістю 300 млн доларів Фото: яхту олігарха Керімова заарештували на Фіджі (ruyachts.com)
Автор: Олександр Білоус

Влада Фіджі заарештувала яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 млн доларів. Як повідомило Міністерство юстиції США, арешт проведений за запитом Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визначило Керімова як члена групи російських олігархів, які отримують прибуток від російського уряду за рахунок корупції та його діяльності по всьому світу, включаючи окупацію Криму.

У вівторок суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати можуть заарештувати суперяхту, через кілька тижнів після того, як вона прибула і була затримана поліцією.

Влада різних країн конфіскувала розкішні судна і вілли, що належать російським мільярдерам, у зв'язку з санкціями, введеними проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Керімов потрапив під санкції США в 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії і в Україні. Він також потрапив під санкції Європейського Союзу.

Оперативна група KleptoCapture Міністерства юстиції США зосередилася на конфіскації яхт та інших предметів розкоші, щоб поставити під загрозу Фінанси російських олігархів у спробі чинити тиск на президента Росії Володимира Путіна у зв'язку з війною в Україні.

Розкішне судно Amadea прибуло на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу через Тихий океан з Мексики.

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