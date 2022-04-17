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Олігарх Дерипаска, який потрапив під санкції, сховав свою яхту у водах Туреччини

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Туреччина, Неділя 17 квітня 2022 08:28
Олігарх Дерипаска, який потрапив під санкції, сховав свою яхту у водах Туреччини Фото: Олег Дерипаска (openmedia.io)
Автор: Олександр Білоус

Яхта, пов'язана з російським алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою, прибула в бухту недалеко від південно-західного турецького курорту Гечек. Все більше російських мільярдерів прямують до Туреччини, рятуючись від західних санкцій через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дерипаска, засновник російського алюмінієвого гіганта "Русал", потрапив під санкції США, Європейського Союзу і Великобританії.

73-метрова яхта Clio прибула в суботу до берегів Гечека в Прибережній провінції Егейського моря Мугла. Судно під прапором Кайманових островів залишається в бухті біля Геджека.

Прибуття Clio в турецькі води сталося після того, як дві супер'яхти, пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем, який Цього місяця несподівано з'явився на мирних переговорах між Україною і Росією в Стамбулі, пришвартувалися в турецьких портах.

Світові уряди прагнуть ізолювати президента Володимира Путіна і його союзників у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Член НАТО Туреччина має морський кордон з Україною і Росією в Чорному морі, має хороші зв'язки з обома сторонами і виступає посередником у конфлікті. Вона підтримував Київ, але також виступає проти санкцій проти Москви, включаючи заходи проти російських мільярдерів.

Анкара значною мірою залежить від імпорту російських енергоносіїв і туристів і стала притулком для росіян, які рятуються від санкцій, і багато вклали кошти в турецьку нерухомість.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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