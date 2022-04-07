Російські олігархи сховали на Мальдівах яхти на сотні мільйонів доларів, - Reuters

Російські олігархи сховали на Мальдівських островах від арешту яхти на сотні мільйонів доларів. Обережний підхід влади Мальдівських островів до забезпечення дотримання санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну, означає, що острівна держава в Індійському океані стала привабливим місцем для російських олігархів, які володіють яхтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується в публікації Reuters, на наступний день після того, як 9 березня мільярдер і власник активів з виробництва вугілля і добрив Андрій Мельниченко був внесений до списку санкцій Європейського Союзу, його суперяхта Motor Yacht A перестала транслювати своє місце розташування, перебуваючи у водах Мальдівських островів.

Через чотири дні в Італії влада конфіскувала ще одне судно Мельниченка - найбільшу у світі вітрильну яхту, вартість якої, за оцінкою італійської фінансової поліції, становить 578 мільйонів доларів.

Відключення пристроїв, які дозволяють владі відстежувати місцезнаходження корабля, може допомогти приховати яхти з поля зору.

Судно Мельниченка - одна з шести пов'язаних з Росією яхт, які знаходяться на Мальдівських островах на північний захід від Індії, після того як західні країни ввели санкції проти деяких олігархів у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого. 119-метрова Motor Yacht A прикрашена кришталевими меблями і трьома басейнами, і була оцінена в спеціалізованих виданнях в 300 мільйонів доларів.

Згідно з даними, наданими MarineTraffic, постачальником морської аналітики, три яхти приховали своє поточне місце розташування, змінили заявлені пункти призначення або пішли в міжнародні води.

Ситуація на Мальдівах підкреслює труднощі, з якими стикаються західні країни, намагаючись перекрити багатство олігархів, що потрапили під санкції у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, оскільки кілька країн світу як і раніше пропонують притулок, повідомили джерела, з якими Reuters консультувалося на Мальдівах.

Головний прокурор країни Хуссейн Шамім заявив влада не може заарештовувати суду, якщо тільки злочин не було скоєно відповідно до місцевого законодавства.

США, Великобританія і Євросоюз ввели широкомасштабні санкції проти президента Росії Володимира Путіна, депутатів і бізнесменів після вторгнення в Україну.

Європейські країни конфіскували власність, включаючи вілли і яхти, при цьому влада конфіскувала щонайменше шість судів, які, за їхніми словами, належать деяким з десятків олігархів, постраждалих від санкцій.

Пітер Стано, представник Європейської комісії, заявив, що санкції не є обов'язковими для країн, що не входять до ЄС, або неприєднаних держав, таких як Мальдіви, хоча він закликав всі країни дотримуватися їх.

Мальдіви проголосували за засудження російського вторгнення в ООН і публічно заявили, що це допоможе міжнародним зусиллям проти Росії, що знаходиться під санкціями.

На туризм припадає близько третини економіки в розмірі 5,6 мільярдів доларів. За даними міністерства туризму, росіяни витрачають більше, ніж в середньому, і на них припадає найбільша кількість прибуттів в січні, останньому місяці перед вторгненням в Україну. З тих пір число тих, хто прибуває з Росії, скоротилося на 70%.