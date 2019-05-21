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Скасування декомунізації: В'ятрович відповів на чутки

STYLERЖиття    21.05.2019 - 16:02
Скасування декомунізації: В'ятрович відповів на чутки
Фото: колаж РБК-Україна

Конституційний суд за ініціативою 46 нардепів перевірить закон про декомунізацію

Закон про декомунізацію перевірять на відповідність Конституції, що дало поживу для чуток в мережі про його можливе скасування. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у своєму Facebook вирішив розвіяти міфи і висловив упевненість, що жодних підстав назвати закон "Про засудження комуністичного і націонал соціалістичної (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки" неконституційним немає.

Політик та історик наголосив, що закон був схвалений із дотриманням усіх необхідних процедур і його зміст жодним чином не заперечує Основний закон України.

В'ятрович додав, що "в ситуації непевності після зміни влади спроби відкотити назад конкретні рішення в рамках декомунізації будуть", і закликав рішуче їх зупиняти.

"Скасують декомунізацію" - хтось говорить це із обуренням і занепокоєнням, хтось із зловтіхою. Але емоції тих і інших безпідставні. Декомунізацію скасувати неможливо. Тому що вона відбулася", - йдеться в його публікації.

Скасування декомунізації: В'ятрович відповів на чутки

Фото: Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Директор УІНП зазначив, що неможливо повернути на п'єдестали більше двох з половиною тисячі комуністичних ідолів, повернути їх імена понад 50 тисячам вулиць, близько тисячі населених пунктів.

"Неможливо заново заховати видобуту з архівів КДБ правду про злочини комуністів. Позбавити статусу борців за незалежність тих, хто присвятив своє життя боротьбі за свободу. Декомунізацію неможливо скасувати, тому що вона почалася до прийняття законів у 2015 році - її народив Майдан. Декомунізацію неможливо скасувати, бо здійснював її не Інститут національної пам‘яті, а український народ", - зазначив В'ятрович.

Коментуючи перевірку закону КСУ за проханням 46 народних депутатів, В'ятрович висловив думку, що спроби back in the USSR українські громадяни повинні зупиняти.

Скасування декомунізації: В'ятрович відповів на чутки

Ілюстративне фото: Пам'ятник Леніну в Запоріжжі, одягнений у вишиванку (facebook com lifezpua)

"Бо декомунізація це не лише про наше минуле. Це про сьогодення і майбутнє. Це не лише гуманітарна політика, але й питання безпеки для України. Декомунізація = деокупація, тому вона має бути продовжена на теренах, де поки що панує російська влада. Тому що за кожним пам‘ятником Леніна ховається Путін", - резюмував він.

Як повідомлялося, раніше глава УІНП Володимир В'ятрович виступив із ініціативою перенести вихідний 9 травня на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом із Європою. Також він зазначив, що активісти "Безсмертних полків" не рідко влаштовують всілякі проросійські провокації.

Також ми писали про те, що в.о. голови МОЗ Уляна Супрун розвіяла міфи російської пропаганди щодо Другої світової війни, розкритикувала "русский мир" і заявила, що Україна його не сприймає.

Нагадаємо, 15 травня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав пакет законів про декомунізацію. 21 травня ці закони вступили в силу.

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