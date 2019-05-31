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Засідання в Нормандському форматі планується усередині липня, - РНБО

Новини » Політика    31.05.2019 - 00:26
Засідання в Нормандському форматі планується усередині липня, - РНБО
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Питання нормандського формату було одним із головних на зустрічі Зеленського із главами МЗС Франції та Німеччини

Засідання країн у Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо вирішення ситуації на Донбасі відбудеться усередині липня 2019. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна. 

Він також наголосив, що мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента Україна Володимира Зеленського з главами МЗС Франції та Німеччини.

"Сьогодні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. 90% обговорення було обговоренням мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати і готуватися до зустрічі в Норманському форматі. Це може відбутись в середині липня, це є план", - заявив Данилюк.

Нагадаємо, депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою "Мир в Україні потребує нового імпульсу" скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення.

Відзначимо, Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в "нормандському форматі".

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