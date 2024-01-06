"Путин - придурок". Известный голливудский актер заговорил на украинском (фото)

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Так, звезда "Людей Икс" побывал на украинском ледоколе "Ноосфера", который находится сейчас в районе Антарктики.

Лиев, являющийся послом украинской благотворительной платформы United24, захотел пообщаться с экипажем.

Лиев Шрайбер на украинском ледоколе (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Он связался с судном и после полученного от капитана Александра Гришко разрешения поднялся на борт.

"Конечно, главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность нашего государства даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования", - рассказали ученые.

Лиев Шрайбер на украинском ледоколе (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Позже Шрайбер решил оставить для экипажа приятное напоминание. Актер написал на украинском языке записку, в которой выразил свое восхищение Украиной.

Также он жестко высказался в адрес кровавого диктатора Путина.

"Капитану Гришко и экипажу "Ноосферы" спасибо за гостеприимство, но больше за то, что Вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин - придурок!",- написал артист.

Лиев Шрайбер послал Путина (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Напомним, в апреле 2022 года Шрайбер отправился в Польшу, где помогал волонтерам готовить еду в World Central Kitchen.

Соцсети тогда облетело фото актера с огромной кастрюлей борща в Перемышле.

Он признался, что после посещения Польши, а затем Украины, понял, что война демонстрирует все лучшее в украинцах.