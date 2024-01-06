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"Путін - придурок". Відомий голлівудський актор заговорив українською (фото)

Лієв Шрайбер (фото: instagram.com/lievschreiber)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий голлівудський актор Лієв Шрайбер підтримав українців і назвав Путіна придурком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення "Національного антарктичного наукового центру" в Facebook.

Деталі

Так, зірка "Людей Ікс" побував на українському криголамі "Ноосфера", який знаходиться зараз в районі Антарктики.

Лієв, який є послом української благодійної платформи United24, захотів поспілкуватися з екіпажем.

Лієв Шрайбер на українському криголамі (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Він зв'язався з судном і після отриманого від капітана Олександра Гришка дозволу піднявся на борт.

"Звичайно, головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні і можливість нашої держави навіть в таких умовах розвивати науку і антарктичні дослідження", - розповіли вчені.

Лієв Шрайбер на українському криголамі (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Пізніше Шрайбер вирішив залишити для екіпажу приємну згадку. Актор написав українською мовою записку, в якій висловив своє захоплення Україною.

Також він жорстко висловився на адресу кривавого диктатора Путіна.

"Капітану Гришко і екіпажу "ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що Ви так гордо підняли прапор і нагадали світу, наскільки ми сильні разом. Путін - придурок!",- написав артист.

Лієв Шрайбер послав Путіна (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, у квітні 2022 року Шрайбер вирушив до Польщі, де допомагав волонтерам готувати їжу у World Central Kitchen.

Соцмережі тоді облетіло фото актора з величезною каструлею борщу в Перемишлі.

Він зізнався, що після відвідин Польщі, а потім України, зрозумів, що війна демонструє все найкраще в українцях.

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