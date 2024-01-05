Мика Ньютон призналась, боялся ли ее муж-американец ехать в Украину: "Много эмоций"

Певица Мика Ньютон, которая недавно вернулась на родину, рассказала, было ли страшно ее мужу-американцу Крису Сааведри ехать в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Боялся ли муж артистки ехать в Украину

По словам звезды, какие-то переживания по поводу поездки у ее мужа были, однако супругам не страшно и они счастливы быть в Украине.

"Не страшно… Конечно, очень много эмоций и переживаний… Но мы очень счастливы быть здесь. Крис очень любит Украину", - написала Ньютон.

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Напомним, что пара прибыла из США на родную землю знаменитости 29 декабря.

А уже на следующий день российская армия нанесла мощный массированный ракетный удар по Украине.

После пережитого Мика поделилась своими впечатлениями в соцсетях, а также призвала мир немедленно остановить действия страны-оккупанта.