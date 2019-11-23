З нею ніхто не розмовляє: Меган Маркл потерпає від поганих стосунків у сім'ї

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Герцогиня Сассекська та принц Гаррі відчувають себе ображеними

Близька подруга Меган Маркл розповіла про стосунки в королівській родині. За її словами, герцогиня потерпає від поганих відносин, оскільки з нею ніхто не підтримує спілкування. Про це пише видання People.

У фільмі "Гаррі і Меган: Африканська подорож" герцоги Сассекські поскаржилися на тиск з боку громадськості та ЗМІ. Принц Гаррі також проговорився про розлад у стосунках з братом принцом Вільямом.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

За словами королівського біографа Пенні Джунор, з Меган і Гаррі ніхто не розмовляє і не цікавиться, як у них справи. Вона повідомила, що в королівській родині не особливо надають підтримку та не дзвонять один одному.

До речі, після появи Меган Маркл відносини Кейт Міддлтон і принца Гаррі різко змінилися в гіршу сторону. А Єлизавета й зовсім вважає поведінку герцогині неприпустимою.