ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нехай не скаржиться! Сестра Меган Маркл викрила герцогиню у брехні

STYLERПерсони    27.10.2019 - 11:21
Нехай не скаржиться! Сестра Меган Маркл викрила герцогиню у брехні
Сестра Меган Маркл викрила герцогиню у брехні (фото: stylecaster.com)

Родичка герцогині вважає, що Меган Маркл лицемірка та брехуха

Фільм про герцогів "Гаррі і Меган: Африканське подорож" викликав подив не тільки у фанатів королівської пари, але також й у сестри герцогині Сассекської. Саманта Маркл звинуватила колишню актрису в лицемірстві та здивувалася коли дізналася, що Меган Маркл поскаржилася на складне життя. Про це родичка заявила в ефірі програми Inside Edition.

Родичі герцогині Сассекської не вірять жодному її слову. "Я думаю, це дійсно смішно, коли хтось, кого супроводжують по всьому світу і витрачають мільйони доларів на його безпеку, хтось, мандруючи на приватних літаках, як мільйонер, все одно скаржиться на щось", - сказала Саманта Маркл.

Нехай не скаржиться! Сестра Меган Маркл викрила герцогиню у брехніМеган Маркл, принц Гаррі і Арчі (фото: royal.uk)

Вона додала, що сама Меган абсолютно байдужа до страждань власної сім'ї: "Вона скаржиться, що ніхто не запитує, чи все у неї в порядку. Ух ти, а ти сама колись питала у тата, як він після двох серцевих нападів?".

А ось про первістка Меган і принца Гаррі Саманта висловлюється набагато тепліше. Каже, що він дуже схожий на батька, а його поведінка розчулює і підкупає з перших секунд.

Нагадаємо, що принц Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який чорнив Меган.

Це найгірші спогади: Меган Маркл і принц Гаррі зробили гучну заяву Не витримала тиску: Меган Маркл хоче покинути країну
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся