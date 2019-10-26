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Меган Маркл знову прорахувалася: герцогиня вляпалася в скандал

STYLERПерсони    26.10.2019 - 10:52
Меган Маркл знову прорахувалася: герцогиня вляпалася в скандал
Меган Маркл, принц Гаррі та Арчі (фото: royal.uk)

Герцогиня Сассекська розлютила фанатів

Фільм про герцогів, знятий журналістом Томом Бредбі - "Гаррі і Меган: Африканське подорож" виявився вельми провальним. А все через те, що герцогиня увесь час розповідала про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися.

Герцогиня Сассекська обурювалася, що під час і після її вагітності в британських ЗМІ виходило безліч негативних матеріалів про неї та її чоловіка. Дружина принца Гаррі дала зрозуміти, що відчувала себе "дійсно вразливою", особливо готуючись стати матір'ю.

Меган Маркл знову прорахувалася: герцогиня вляпалася в скандал
Принци Вільям і Гаррі з подружжям Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Публічні скарги Меган лише погіршили ситуацію. Один з користувачів зазначив: "Дорогі герцог і герцогиня Сассекські, керівництво" How to "для вас обох. Документальний фільм про роботу принца Чарльза, а не про нього. Урок, як бути членом королівської сім'ї. Візьміть до уваги".

Фільм спадкоємця престолу не став таким сенсаційним, як продукція скандального подружжя, проте багато хто відзначає, що герцогам Сассекським є чому повчитися у принца Чарльза.

Нагадаємо, що принц Гаррі подав до суду на британський таблоїд, який чорнив Меган.

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