ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України вперше зіграє у білій формі

Новини » Спорт    20.08.2019 - 15:25
Збірна України вперше зіграє у білій формі
Фото: біла форма збірної України (ffu.ua)

У ній команда Шевченка проведе спаринг проти Нігерії

Збірна України проведе товариський матч з триразовим чемпіоном Африки - командою Нігерії. Як повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ), підопічні Андрія Шевченка вийдуть на поєдинок у резервній формі білого кольору.

Це перше використання такого комплекту в поєдинках.

"Кожен, хто мріє отримати ексклюзивну білу футболку будь-якого гравця нашої команди з її першого матчу в новій формі, може взяти участь в благодійному аукціоні, який незабаром розпочнеться на сторінці УАФ в соціальній мережі Facebook", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатковим бонусом для переможця аукціону стануть автографи футболістів і головного тренера збірної на придбаній футболці.

Засоби від проведення аукціону, а також частина коштів від продажу квитків на матч Україна - Нігерія будуть спрямовані на лікування юного вболівальника Микити Малецького.

Нова форма збірної України була представлена ​​у вересні минулого року. Крім традиційних синіх і жовтих комплектів, була представлена ​​резервна - біла форма.

Товариський матч між Україною та Нігерією відбудеться 10 вересня в Дніпрі. Початок заплановано на 21.30.

Збірна України вперше в історії проведе матч у Запоріжжі Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА
Новини України Збірна УкраїниНигерияформа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся