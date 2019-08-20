Збірна України вперше зіграє у білій формі

Фото: біла форма збірної України (ffu.ua)

У ній команда Шевченка проведе спаринг проти Нігерії

Збірна України проведе товариський матч з триразовим чемпіоном Африки - командою Нігерії. Як повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ), підопічні Андрія Шевченка вийдуть на поєдинок у резервній формі білого кольору.

Це перше використання такого комплекту в поєдинках.

"Кожен, хто мріє отримати ексклюзивну білу футболку будь-якого гравця нашої команди з її першого матчу в новій формі, може взяти участь в благодійному аукціоні, який незабаром розпочнеться на сторінці УАФ в соціальній мережі Facebook", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатковим бонусом для переможця аукціону стануть автографи футболістів і головного тренера збірної на придбаній футболці.

Засоби від проведення аукціону, а також частина коштів від продажу квитків на матч Україна - Нігерія будуть спрямовані на лікування юного вболівальника Микити Малецького.

Нова форма збірної України була представлена ​​у вересні минулого року. Крім традиційних синіх і жовтих комплектів, була представлена ​​резервна - біла форма.

Товариський матч між Україною та Нігерією відбудеться 10 вересня в Дніпрі. Початок заплановано на 21.30.