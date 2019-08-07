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"Манчестер Юнайтед" оштрафував гравця за неявку в розташування клубу

Новини » Спорт    07.08.2019 - 10:03
"Манчестер Юнайтед" оштрафував гравця за неявку в розташування клубу
Фото: Ромелу Лукаку (manutd.com)

Лукаку тренується з бельгійським "Андерлехтом"

"Манчестер Юнайтед" оштрафував нападника Ромелу Лукаку на суму близько 435 тисяч євро за неявку на тренувальну базу. Про це повідомляє The Mirror.

Протягом останніх днів форвард без дозволу свого клубу підтримує форму в розташуванні "Андерлехта", кольори якого також захищає українець Євген Макаренко.

Футболіст збірної Бельгії хоче, щоб англійський гранд продав його і тому оголосив бойкот. Він також не брав участі в передсезонних матчах "Манчестер Юнайтед", намагаючись визначитися зі своїм майбутнім.

У послугах Лукаку були зацікавлені "Інтер" і "Ювентус". Останні хотіли обміняти нападника на Пауло Дібалу, але аргентинець відмовився залишати туринський клуб. Що стосується "Інтера", то міланський клуб не може узгодити з "манкуніанцям" суму трансферу гравця.

МЮ стартує в чемпіонаті Англії сезону 2019/20 матчем проти "Челсі" 11 серпня.

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