УЗ призначила потяг для повернення українців з Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потяг також поверне додому російських громадян

"Укрзалізниця" призначила спеціальний потяг Київ-Москва-Київ для евакуації українців та повернення додому громадян Росії через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України (МІУ).

За даними МІУ, спеціальний рейс потяга №906 було призначено на 27 березня. Потяг поверне російських громадян в РФ та евакуює українців, котрі внаслідок обмежувальних заходів не змогли самостійно перетнути кордон.

"Потяг відправиться із Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня о 10:14. У зворотному напрямку потяг 905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, прибуде до Києва 29 березня о 07:32", - зазначили в МІУ.

Квитки на вказаний потяг можна придбати виключно через онлайн-систему УЗ: booking.uz.gov.ua.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Україна відправить у Росію спеціальний потяг для евакуації українців та повернення російських громадян. Повідомлялося про спеціальний рейс 906/905 сполученням Київ-Москва-Київ.

Як писало РБК-Україна, у середу, 25 березня, в Україну в рамках евакуації повернулися понад 13 тисяч українських громадян. Понад 3 тисячі українців повернулися додому літаками.