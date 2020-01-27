MARUV пограбували в Києві: нові подробиці інциденту

Поліція затримала чоловіка, який обікрав співачку MARUV

Поліція затримала чоловіка, який обікрав співачку MARUV

MARUV пограбували в Києві ще 11 січня, але поліції вдалося знайти і затримати зловмисника, який це зробив. Злочинцем виявився громадянин іншої держави.

У популярної української співачки MARUV зловмисник витягнув з машини чорну сумку з документами, в якій знаходилися особисті речі, гроші і коштовності.

Поліція провела обшук у зловмисника (фото: npu.gov.ua)

Пограбування відбулося в центрі столиці на вулиці Богдана Хмельницького, 42. Щоб дістатися до речей чоловікові довелося розбити скло авто співачки.

Поліція провела обшук у зловмисника (фото: npu.gov.ua)

У поліції повідомили, що злочинцем виявився чоловік 1979 року народження. При проведенні обшуку за місцем проживання чоловіка поліція вилучила речові докази злочину.

Поліція провела обшук у зловмисника (фото: npu.gov.ua)

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що MARUV не перший раз стає жертвою шахраїв. Артистка не раз скаржилася на те, що з її багажу при перельотах на літаках МАУ зникають цінні речі.

Пізніше авіакомпанія МАУ прокоментувала звинувачення співачки в свою адресу, і пообіцяли компенсувати втрачені речі.

Раніше 27-річна MARUV різко висловилася про материнство і розповіла про те, як вона познайомилася з чоловіком.