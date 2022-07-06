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Експерт назвав одяг, який категорично не можна носити після 40 років: зніміть це

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Середа 06 липня 2022 19:11
Експерт назвав одяг, який категорично не можна носити після 40 років: зніміть це У якому віці потрібно відмовитись від джинсів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У будь-якому віці жінка може виглядати надзвичайно і стильно. Більш того, за допомогою грамотно підібраного одягу можна "скинути" пару років. Однак, багато жінок та чоловіків часто припускаються помилок у виборі гардероба після 30-60 років.

Про це пише The Sun.

Міні-спідниці

Експерт з моди Клеммі Філдсенд рекомендує, що з 40 років варто відмовитися від такого одягу.

Найбільш доречно ультракороткі спідниці виглядають на дівчатах, і чим дорослішою жінка стає, тим більш безглуздо вона виглядає в міні.

Джинси

За словами фахівці, після 50 років потрібно не одягати джинси. Зокрема, чоловікам похилого віку слід уникати еластичного одягу.

Гавайські сорочки

Гавайська сорочка є синонімом двох типів чоловіків - двадцятирічних хлопців або хлопців середнього віку у відпустці.

У той час як сучасна молодь носить їх розстебнутими або з шортами в тон, то чоловікам після 40 варто назавжди про них забути.

Спортивні штани оверсайз

Від такого одягу чоловікам варто відмовитись після 30 років. Такий одяг доречним виглядає лише на підлітках.

Короткі топи

Після 35 років жінка потрібно забути про такий одяг. Більш доречно одягати футболки з легких натуральних тканин або блузи.

Бікіні

Експерт з етикету Вільям Хасон каже, що більшість жінок старше 50 років виглядають не так добре, як молоді люди в бікіні. Все тому, що їхня шкіра втратила пружність.

Туфлі на шпильках

З високими підборами варто бути обережними, незалежно від того, куди ви збираєтесь. Однак, після 60 років експерт радить забути про таке взуття.

Леопардовий і будь-який інший "тваринний" принт

Навіть якщо ви в молодості підкорили чимало чоловічих сердець своїми леопардовими блузами і лосинами, після 40 така забарвлення зробить вас вульгарною.

Метелики, кошенята й інша "живність" зрілим жінкам також не личить. Якщо вже хочеться якихось малюнків, вибирайте або рослинні принти, або абстрактні, геометричні.

Раніше ми повідомляли, як носити білі джинси цього літа.

Також ми писали про 6 ідей, як допоможуть стильно носити хустку.

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