Рамадан 2025: основные правила, запреты и как поздравлять с праздником

Рамадан 2025 начинается 28 февраля и продлится до 29 марта. Это время поста, молитвы и духовного обновления. Какое значение праздника Рамадан и какие традиции самые важные? Что можно и нельзя делать в Священный месяц для мусульман? Что разрешено есть во время сухура и ифтара? Как правильно поздравлять с Рамаданом?

Ответы на все самые главные вопросы - в материале РБК-Украина (проект Styler).

Рамадан 2025: что означает праздник

Рамадан - это девятый месяц исламского лунного календаря, который считается священным периодом для мусульман всего мира.

Мусульмане верят, что в 610 году в месяц Рамадан пророку Мухаммеду были открыты первые стихи священной книги мусульман - Корана, когда пророк находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.

В 2025 году Рамадан начнется вечером 28 февраля и продлится до захода солнца 29 марта. Этот месяц посвящен духовному очищению, усиленным молитвам и посту, который является одним из пяти столпов ислама.

Пост во время Рамадана символизирует преданность вере и укрепление духовных ценностей. В этот период мусульмане также стремятся проявлять терпение, милосердие и сострадание к ближним.

Считается, что во время Рамадана ангелы записывают все добрые дела человека, что приносит ему духовные благословения. Это месяц, когда люди стремятся улучшить себя как в религиозном, так и в личностном аспектах.

Что можно и нельзя делать в Рамадан

В течение Рамадана мусульмане соблюдают строгий пост от рассвета до заката, воздерживаясь от еды, напитков и интимных отношений.

В этот период важно избегать негативных эмоций, таких как гнев и ссоры, а также отказаться от вредных привычек. Вместо этого рекомендуется сосредоточиться на духовном развитии, чтении Корана и благотворительности.

После захода солнца пост прерывается трапезой ифтар, а перед рассветом проводится прием пищи - сухур.

Соблюдение этих практик помогает укрепить веру и дисциплину. Кроме физического поста, следует также следить за чистотой своих мыслей и намерений. Нарушение поста без уважительной причины считается грехом, который нужно искупить.

Когда и что можно есть в Рамадан

Во время Рамадана прием пищи разрешен только в темное время суток.

День начинается с сухура - утренней трапезы перед рассветом, которая должна быть питательной и легкой.

После захода солнца мусульмане прерывают пост ифтаром, традиционно начиная с фиников и воды, а затем переходя к основным блюдам.

Рекомендуется употреблять сбалансированную пищу, богатую белками, углеводами и витаминами, чтобы поддерживать энергию в течение дня. Важно избегать переедания и ограничить потребление жирной и тяжелой пищи.

Особое внимание следует уделять водному балансу, чтобы избежать обезвоживания во время дневного поста. Соблюдение этих советов способствует здоровому посту и поддержанию физического благополучия.

Во время Рамадана мусульмане должны ежедневно читать Коран (фото: Pexels.com)

Как поздравлять с Рамаданом

Во время Рамадана принято поздравлять мусульман фразой "Рамадан Мубарак", что означает "Благословенного Рамадана". Также можно использовать приветствие "Рамадан Карим", что переводится как "Щедрого Рамадана".

Эти выражения передают пожелания мира, благополучия и духовного роста в этот священный месяц. Важно проявлять уважение к традициям и обычаям мусульман, особенно во время поста. Участие в совместных трапезах, таких как ифтар, является хорошей возможностью для укрепления дружеских отношений и взаимопонимания.

Дарение маленьких подарков или угощение вкусностями также считается хорошим жестом во время Рамадана. Главное - искренность и доброжелательность в своих пожеланиях и действиях.

Как одеваться в мечеть

Посещая мечеть, следует придерживаться определенных правил относительно одежды, чтобы проявить уважение к священному месту и присутствующим.

Рекомендуется носить чистую, скромную одежду, покрывающую тело.

Мужчины обычно надевают длинные брюки и рубашки с длинными рукавами, тогда как женщины - длинные платья или юбки и платки, покрывающие голову. Избегайте ярких цветов и облегающей одежды.

Перед входом в мечеть необходимо снять обувь. Женщинам также следует избегать духов, ведь это считается неуместным в религиозном контексте.

Когда следующий Рамадан: календарь на 10 лет

Точная дата начала Рамадана определяется ежегодно на основе лунного календаря и может отличаться на день-два в зависимости от местности и наблюдения за новолунием. Поэтому, эти даты являются ориентировочными и могут быть скорректированы ближе к соответствующему году.

Рамадан 2026: в середине февраля (ориентировочно 18 февраля 2026 года)

в середине февраля (ориентировочно 18 февраля 2026 года) Рамадан 2027: в начале февраля (ориентировочно 7 февраля 2027 года)

в начале февраля (ориентировочно 7 февраля 2027 года) Рамадан 2028: в конце января (ориентировочно 27 января 2028 года)

в конце января (ориентировочно 27 января 2028 года) Рамадан 2029: в середине января (ориентировочно 16 января 2029 года)

в середине января (ориентировочно 16 января 2029 года) Рамадан 2030: в начале января (ориентировочно 6 января 2030 года)

в начале января (ориентировочно 6 января 2030 года) Рамадан 2031: в конце декабря 2030 года (ориентировочно 26 декабря 2030 года)

в конце декабря 2030 года (ориентировочно 26 декабря 2030 года) Рамадан 2032: в середине декабря (ориентировочно 15 декабря 2032 года)

в середине декабря (ориентировочно 15 декабря 2032 года) Рамадан 2033: в начале декабря (ориентировочно 4 декабря 2033 года)

в начале декабря (ориентировочно 4 декабря 2033 года) Рамадан 2034: в середине ноября (ориентировочно 24 ноября 2034 года)

в середине ноября (ориентировочно 24 ноября 2034 года) Рамадан 2035: в середине ноября (ориентировочно 13 ноября 2035 года).

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