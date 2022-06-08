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"Скабєєва спалює альбом ABBA": Галкін влучно пожартував про Росію і НАТО

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Ізраїль, Середа 08 червня 2022 10:29
"Скабєєва спалює альбом ABBA": Галкін влучно пожартував про Росію і НАТО Максим Галкін вдало пожартував про Росію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський гуморист Максим Галкін, який живе зараз з Аллою Пугачовою в Ізраїлі, ємко пожартував про війну в Україні, НАТО і росіян.

Фрагмент відео з виступу опублікували в мережі.

Гуморист на концерті не побоявся висміяти пропагандистку Скабєєву і кремлівський режим.

Максим заявив про те, що передбачає антискандинавські настрої в Росії через вступ Швеції і Фінляндії в НАТО.

"Вони говорили, що роблять цю спецоперацію, щоб відсунути НАТО від кордонів Росії. І чого? (говорить щось на фінському). Нравится-не нравится — НАТО расширяется", - пожартував Галкін.

Відзначимо, що виступ Галкіна проходив в Ізраїлі.

"Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА, шведську стінку перейменують в лазалку. І, звичайно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він кричить: "Карлсон", - пожартував Галкін, виступаючи перед ізраїльською публікою.

Нагадаємо, Максим Галкін разом з дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, і їх двома дітьми поїхали в Ізраїль після початку вторгнення Росії в Україну. В одному зі своїх постів Галкін підтримав українців, що викликало бурю обурення його російських підписників.

Вони писали Галкіну, що він зовсім не патріот і зрадив батьківщину. Пропагандистка Скабєєва дозволила собі обзивати Галкіна в одному зі своїх ефірів. Вона відкрито висміювала його, не соромлячись у виразах.

Раніше ми писали, що Максим Галкін гнівно розніс російські засоби масової інформації. Після цього гумориста заборонили в РФ.

Також повідомлялося, що артист опублікував розповідь дівчинки, що пережила окупацію Маріуполя. Він висловив підтримку Україні.

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Максим Галкін
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