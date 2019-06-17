Пугачовій допомогла стати матір'ю власна дочка: в мережі розгорається скандал

Журналісти засумнівалися в правдивості слів Алли Пугачової про те, що народження близнят Єлизавети і Гаррі Галкиных походить від її власної яйцеклітини, яку вона заморозила багато років тому. Що ж відбулося насправді пише видання VladTime.

Алла Пугачова розповідала, що близнюки Ліза і Гаррі Галкини, які з'явилися на світ в 2013 році, були народжені сурогатною матір'ю. Біологічні матеріали належать Аллі Пугачовій і її чоловікові Максиму Галкіну.

Нібито Примадонна у віці 46 років намагалася завагітніти за допомогою процедури ЕКО і при цьому у неї залишилися зайві яйцеклітини, які вона вирішила заморозити на майбутнє.

Єлизавета Галкіна і Крістіна Орбакайте (vladtime.ru)

При цьому виходить, що її яйцеклітини були заморожені в 1996 році, задовго до того, як ця процедура стала практикуватися в Європі. І вони пробули в замороженому стані понад 16 років, що також ставить цей факт під сумнів.

Вперше заморожування клітин використали в 2002 році в Англії, а практика, при якій заморожені яйцеклітини використовують для ЕКО, з'явилася тільки після 2010 року.

Громадськість давно цікавить питання про те, хто ж став донором яйцеклітин для близнюків, а також хто став сурогатною матір'ю для їх виношування.

Алла Пугачова, Крістіна Орбакайте і Ліза Галкіна (vladtime.ru)

Чим старше стає дочка Примадонни Ліза, тим більше навколишні зауважують, що зовні вона дуже схожа на старшу дочку Пугачової Крістіну Орбакайте.

Ліза і Гаррі Галкини (instagram.com/allasuperstar)

Також є факти, які підтверджують, що в 2012 році між дорослою дочкою і зоряною матір'ю згасли всі конфлікти і вони стали набагато ближче одна до одної. І це також наводить на підозру, що саме Крістіна Орбакайте стала донором для майбутніх дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін планують покинути Росію.

А також розповідали про те, що Примадонна серйозно хвора і підступна недуга прогресує.