Пугачова і Галкін покинуть Росію: що сталося

Пугачова і Галкін покинуть Росію (фото: twitter.com/ps_photobank)

Пугачова і Галкін планують переїзд

Цього літа Пугачова і Галкін, найімовірніше, залишать Росію і переїдуть в замок, який знаходиться на Кіпрі. Про це інформує росЗМІ, посилаючись на співробітника агентства, яке займалося будівництвом будинку для зірок з РФ

На замок площею 600 кв. м. у курортному місті Лімасол на узбережжі Середземного моря Галкін і Пугачова витратили понад 2,3 мільйонів євро. У особняку є відкритий басейн, сад, сауна, кімната-кінотеатр і камінний зал.

Наголошується, що подружжя періодично приїжджає, щоб проконтролювати процес спорудження будинку, а ближче до липня пара вже напевно заселиться в фешенебельний котедж.

Пугачова і Галкін покинуть Росію (фото: twitter.com/ps_photobank)

"Будинок будується за макетів дизайнера зоряної пари, але у нас тут свої вимоги до висоти, кількості поверхів, кольорів даху і вікон, причому у всіх районах різні. У серпні Максим повинен приїхати приймати роботу, а також обговорити дизайн внутрішніх приміщень, яких там величезна кількість", - розповів інсайдер.

До речі, місцеві жителі вважають, що житло на курорті артисти придбали тільки заради того, щоб безперешкодно влаштуватися десь в Європі. Адже маючи громадянство Кіпру, а значить, і Євросоюзу, всі члени клану Примадонни можуть у будь-який момент поїхати пожити рік, два або взагалі залишитися назавжди в одній з 48 країн світу, а також подорожувати без віз більше ніж 167 держав.

Раніше повідомлялося, що Пугачова проігнорувала святкування свого ювілею.

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