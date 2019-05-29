ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гучних святкувань не буде: Алла Пугачова готується до весілля

STYLERПерсони    29.05.2019 - 10:26
Гучних святкувань не буде: Алла Пугачова готується до весілля
Алла Пугачова готується до весілля (фото: instagram.com/statekremlinpalace)

Стало відомо про весілля в сім'ї Алли Пугачової

Алла Пугачова вже незабаром відгуляє на весіллі свого племінника Влада. Як пишуть російські ЗМІ, син молодшого брата Примадонни одружується вдруге.

Обраницею родича Алли Борисівни, з яким вони дуже близькі - співачка буквально поставила Влада на ноги після важкої аварії, подарувала квартиру в Москві і підтримує з ним дуже теплі сімейні стосунки - стала жінка по імені Гузель.

Племінник Алли Пугачової в коментарі КП зізнався, що зараз він дуже щасливий. Зі своєю коханою, яка приїхала в Москву на заробітки з Казані разом зі своїм 14-річним сином, вони живуть на знімній квартирі. Але вже через місяць переїдуть в подаровану йому Примадонною квартиру (там зараз живуть квартиранти).

"І ми плануємо з Гузель весілля", - додав чоловік.

А наречена Влада Пугачова відзначила, що "жодних гучних святкувань не буде".

Дату весілля закохані поки не називають, оскільки не хочуть, щоб біля РАЦСу їх чатували журналісти.

"Це тільки наше свято", - резюмувала жінка.

Гучних святкувань не буде: Алла Пугачова готується до весілля

Влад і Гузель вже подали заяву в РАЦС (фото: kp.ru)

Нагадаємо, що нещодавно українські зірки Потап і Настя Каменських відгуляли весілля. Медовий місяць Потап і Настя вирішили провести в Туреччині, а саме - в елітному готелі популярного курортного міста Кемер.

Пугачова хвора: страшний недуг прогресує Ровесники: бурхлива реакція мережі на спільне фото Пугачової і Галкіна
Новини України Алла Пугачова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся