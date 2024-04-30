В ПЦУ рассказали, является ли грехом убегать от ТЦК и быть уклонистом

Является ли грехом отказ от мобилизации и уклонение от воинского долга на фоне полномасштабной войны Украины с РФ, рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью митрополита " Телеграфу " рассказывает о позиции представителя ПЦУ по этому вопросу.

Обязанность гражданина Украины

По словам митрополита ПЦУ, защита своей семьи и родной земли является обязанностью каждого гражданина Украины. В то же время окончательного ответа - является ли уклонение от военной службы грехом - у Церкви пока нет.

По мнению иерарха, ответ на этот вопрос должна дать богословско-нравственная комиссия.

"Она (комиссия, - Ред.) должна дать однозначный ответ. Хотя на этот вопрос однозначного ответа, думаю, нет", - признал митрополит Александр (Драбинко).

Конституционные обязанности государства

Представитель ПЦУ подчеркнул, что мы все живем в одном государстве и должны его защищать.

"Но и государство должно защищать наши конституционные права, обязанности и интересы... К сожалению, у нас есть Украина как родная мать, есть территория, которую мы любим, но государство как институция очень часто не выполняет свои конституционные обязанности перед гражданами", - подчеркнул митрополит.

Можно ли понять уклонистов

Кроме того, Драбинко неожиданно заявил, что иногда через эту призму уклонистов можно понять, ведь иногда государство как институцию используют в собственных интересах политические кланы или олигархические персоналии, которые сами на фронт не идут.

"Поэтому защищать государство как территорию и как мать-Украину - необходимо. Но как институцию и чьи-то личные интересы... Которые сами не хотят их защищать, а посылают туда других - это очень сложный вопрос", - подытожил митрополит ПЦУ.

Основное о мобилизации в Украине

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации №10449.

Несколько позже - 16 апреля - соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, а уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос України".

Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием - 18 мая.

В законе указано, в частности, что военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК.

Сделать это можно будет дистанционно (по электронной почте), по телефону или через электронный кабинет.