У ПЦУ розповіли, чи є гріхом тікати від ТЦК і бути ухилянтом

Чи є гріхом відмова від мобілізації та ухиляння від військового обов'язку на тлі повномасштабної війни України з РФ розповів митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю митрополита " Телеграфу " розповідає про позицію представника ПЦУ щодо цього питання.

Обов'язок громадянина України

За словами митрополита ПЦУ, захист своєї родини та рідної землі є обов'язком кожного громадянина України. Водночас остаточної відповіді - чи є ухиляння від військової служби гріхом - Церква наразі не має.

На думку ієрарха, відповідь на це питання має дати богословсько-етична комісія.

"Вона (комісія, - Ред.) має дати однозначну відповідь. Хоча на це запитання однозначної відповіді, гадаю, нема", - визнав митрополит Олександр (Драбинко).

Конституційні обов'язки держави

Представник ПЦУ наголосив, що ми всі живемо в одній державі та маємо її захищати.

"Але й держава має захищати наші конституційні права, обов'язки та інтереси... На жаль, ми маємо Україну як рідну матір, маємо територію, яку ми любимо, але держава як інституція дуже часто не виконує своїх конституційних обов'язків перед громадянами", - наголосив митрополит.

Чи можна зрозуміти ухилянтів

Крім того, Драбинко неочікувано заявив, що інколи через цю призму ухилянтів можна зрозуміти, адже інколи державу як інституцію використовують у власних інтересах політичні клани або олігархічні персоналії, які самі на фронт не йдуть.

"Тому захищати державу як територію і як матір-Україну - необхідно. Але як інституцію і чиїсь особисті інтереси... Які самі не хочуть їх захищати, а посилають туди інших - це питання дуже складне", - підсумував митрополит ПЦУ.

Основне про мобілізацію в Україні

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Дещо згодом - 16 квітня - відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, а вже 17 квітня закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Це означає, що документ набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.

У законі вказано, зокрема, що військовозобов'язаним впродовж 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК.

Зробити це можна буде дистанційно (електронною поштою), телефоном або через електронний кабінет.