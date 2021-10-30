Чи можуть православні святкувати Хелловін - "свято монстрів та нечисті"?

Хелловін у всьому світі відзначають наприкінці жовтня. Цього року, до слова він стане для українців особливим . Але багатьох сьогодні турбує питання: чи можна православним християнам долучатися до святкування Хелловіну бодай жартома?

Відповідь на це питання спробували дати священики, опублікувавши розлогий пост на сторінці Православної церкви України у Facebook .

Чи можуть православні святкувати Хелловін?

На думку священослужителів, запозичене із західної культури "свято монстрів та нечисті" рідко сприймається українцями всерйоз - це більше підстава повеселитися та розважитися.

Але при цьому, Хелловін не можна порівнювати з іншими комерціалізованими святами на кшталт Дня святого Валентина чи Нового Року, які "не несуть ані користі, ані шкоди".

"Хелловінські вечірки, які багато людей сприймають просто як привід вдягти маскарадну маску й повеселитися, - це не просто спекуляція на яскравому й чарівному і спосіб підзаробити для підприємливих громадян", - йдеться у дописі.

Річ у тім, кажуть священики, що учасники таких святкувань перевдягаються у образи різного роду нечистої сили, яка асоціюються зі смертю і потойбічним світом, чинить зло та несправедливість - упирів, вампірів, вурдалаків, зомбі тощо.

"Та християнин не може - навіть у жартівливому та ігровому контексті - асоціювати себе зі силами зла", - наголошують у ПЦУ.

Проблема у тому, що під час Хелловіну відбувається "романтизація смерті та злих сил".

"Адже таке зло - "нестрашне і привабливе", і це сприяє зняттю внутрішніх табу, впливає на моральні орієнтири людини. Змінюється саме ставлення до смерті - тоді як християнство є вірою в перемогу життя над смертю через воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, а не через жарти над злими силами", - говорять у церкві.

За словами священиків, православні українці мають завжди відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо, і у першу чергу - за власні вчинки, навіть коли здається, що все, що ми робимо, ми робимо "жартома".

Своє ставлення до Хелловіну ПЦУ резюмує словами з Послання до ефесян (Еф. 5: 8-11): "Робiть, як дiти свiтла, бо плiд Духа є у всякiй добротi, праведностi та iстинi. Випробовуйте, що є угодне Боговi, i не берiть участи в неплiдних дiлах темряви".