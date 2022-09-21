"Пташка" и другие защитники Мариуполя вернулись из российского плена: фото и видео возвращения героев

Защитники Мариуполя Катерина "Пташка" Полищук и еще несколько украинских воинов, оборонявших "Азовсталь", освобождены после обмена из российского плена.
Фото 21 сентября с украинскими героями опубликовал журналист и блогер Владимир Золкин в своем Telegram.
Среди них также начальник патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина.
На кадрах видно, что защитники Украины, которые с мая находились в плену российских оккупантов, уже вернулись на свободную территорию нашей страны.
Как стало известно, обмен состоялся сегодня в Черниговской области.
Украинские герои, защитники Мариуполя, освобождены 21 сентября после обмена пленными с Россией (фото: t.me)
Среди освобожденных воинов в автобусе вместе с журналистами можно видеть героев "Азовстали", снимки которых были сделаны пресс-офицером полка "Азов" Дмитрием Козацким с позывным "Орест" во время обороны последней цитадели Мариуполя, и которые облетели весь мир.
В частности, речь идет о старшем сержанте Михаиле Дианове из 36-й бригады.
Защитник "Азовстали" Михаил Дианов освобожден из плена (фото: t.me/vladimir_zolkin / twitter.com/Kozatsky_D)
Добавим, что и сам Козацкий "Орест" тоже сегодня был освобожден. Уже появилось фото молодого воина после возвращения после обмена.
Дмитрий Козацкий, защитник Мариуполя, после плена (фото: t.me/Tsaplienko)
Также видно, что Катерина "Пташка", обернув себя украинским флагом, улыбается при выходе из автобуса, на котором везли бойцов после обмена.
Катерина "Пташка" Полищук вернулась из плена (фото: t.me/vladimir_zolkin)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Оккупанты показали интервью с пленной "Пташкой": защитница Мариуполя опозорила пропагандистов
21 сентября были также освобождены после обмена пленными командиры украинских защитников Мариуполя, чьи имена уже вошли в военную историю.
Это командир полка "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис", его заместитель Святослав Паламар "Калина", и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский ("Волына").
Защитники Мариуполя Денис "Редис", Святослав "Калина" и Сергей "Волына" освобождены из российского плена в рамках обмена (фото: t.me/Tsaplienko)
В настоящее время пока нет официальных заявлений и уточнений, сколько всего удалось вернуть украинцев в результате этого обмена.
Отметим, что по данным РБК-Украина, в рамках сегодняшнего обмена российской стороне выдали экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.
Между тем, в российских пабликах не в восторге от того, что защитников Мариуполя сегодня обменяли. Вот как реагируют жители РФ:
Реакция россиян в сети на обмен пленными и освобождение героев "Азовстали" (фото: t.me)
Ранее сегодня также стало известно, что из плена РФ освободили иностранцев, "приговоренных" к смертной казни в "ДНР".