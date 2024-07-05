ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пташка из "Азовстали" ответила, пойдет ли на "Холостяк" к Терену

Пятница 05 июля 2024 17:44
UA EN RU
Пташка из "Азовстали" ответила, пойдет ли на "Холостяк" к Терену "Пташка" и Александр Терен Будько (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка" из "Азовстали", получила от фанатов необычный вопрос. Ее спросили, хотела бы она пойти на новый сезон шоу "Холостяк", главным героем которого станет военный-ветеран Александр Терен Будько.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которым "Пташка" поделилась в Instagram .

Хотела бы Полищук пойти на "Холостяк"

Так, сначала "Пташка" в шутку предложила фанам выбрать для нее "жениха". И пользователи не только предлагали варианты, но и задавали вопросы.

Один из подписчиков предложил "огонь-тему". "Пташка", по мнению юзера, должна пойти на шоу "Холостяк", чтобы выиграть и завоевать сердце Терена.

Впрочем, оказалось, что Екатерина не хочет участвовать в таком проекте. По ее словам, она не желает конкуренции.

"Не мой варик. Не хочет конкурировать с десятками девушек. И не люблю проигрывать", - написала "Пташка".

Пташка из &quot;Азовстали&quot; ответила, пойдет ли на &quot;Холостяк&quot; к Терену

Stories "Пташки" (скриншот)

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Романтический проект выходит уже много лет. И в этот раз главным героем нового сезона станет военный. По словам Терена, он верит в возможность найти на проекте свою судьбу.

"На собственном опыте знаю, что чудес можно ждать отовсюду, и верю, что на телепроекте можно найти любовь. Конечно, это также крутая возможность транслировать много хороших и положительных идей, которые меняют нас к лучшему", - считает военный.

Какую партнершу ищет новый &quot;Холостяк&quot; Александр Терен

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Холостяка" интересуют умные и прогрессивные девушки, которые искренне реагируют на шутки и стремятся к изменениям в обществе.

"И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины безо всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - отмечал Терен.

К слову, раньше мы рассказывали, где сейчас Саша Мудрая из "Холостяка", которую облил грязью Алекс Топольский.

Кроме того, недавно Терен признался, как ему предложили стать новым "Холостяком".

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Строительство фортификаций в Украине: Минобороны поручили отчитаться о финансировании
Строительство фортификаций в Украине: Минобороны поручили отчитаться о финансировании