Пташка из "Азовстали" ответила, пойдет ли на "Холостяк" к Терену

Екатерина Полищук, больше известная как "Пташка" из "Азовстали", получила от фанатов необычный вопрос. Ее спросили, хотела бы она пойти на новый сезон шоу "Холостяк" , главным героем которого станет военный-ветеран Александр Терен Будько.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которым "Пташка" поделилась в Instagram .

Хотела бы Полищук пойти на "Холостяк"

Так, сначала "Пташка" в шутку предложила фанам выбрать для нее "жениха". И пользователи не только предлагали варианты, но и задавали вопросы.

Один из подписчиков предложил "огонь-тему". "Пташка", по мнению юзера, должна пойти на шоу "Холостяк", чтобы выиграть и завоевать сердце Терена.

Впрочем, оказалось, что Екатерина не хочет участвовать в таком проекте. По ее словам, она не желает конкуренции.

"Не мой варик. Не хочет конкурировать с десятками девушек. И не люблю проигрывать", - написала "Пташка".

Stories "Пташки" (скриншот)

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Романтический проект выходит уже много лет. И в этот раз главным героем нового сезона станет военный. По словам Терена, он верит в возможность найти на проекте свою судьбу.

"На собственном опыте знаю, что чудес можно ждать отовсюду, и верю, что на телепроекте можно найти любовь. Конечно, это также крутая возможность транслировать много хороших и положительных идей, которые меняют нас к лучшему", - считает военный.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Холостяка" интересуют умные и прогрессивные девушки, которые искренне реагируют на шутки и стремятся к изменениям в обществе.

"И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины безо всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - отмечал Терен.