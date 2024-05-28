"Много шутили". Александр Терен рассказал, как ему предложили стать новым "Холостяком"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью блогера для YouTube-канала "Це ніхто не буде дивитись" .

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По словам Александра, все началось тогда, когда телеканал СТБ снимал сюжет для своего спецпроекта "Непокоренные" об украинской сборной на соревнованиях Invictus Games (Игры непокоренных).

"Будучи как раз на съемках этого сюжета, участники телеканала много шутили о том, что там очень красивые ребята, не только я, остальные тоже. И что-то типа именно я как бы типаж "Холостяка", и было бы хорошо снять такой проект со мной. На тот момент это просто для меня, не знаю, для них ли это, были шутки. И как-то так знаешь удочку забросили", - рассказал Терен.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

В тот же день, говорит ветеран войны, с ним пообщались, а уже через несколько интервью предложили принять участие в шоу.

"Я не понимал о чем это, к чему это интервью, пока не начался вопрос о любви, семье, и я понял, что это не были шутки. В конце они предложили принять участие. Это было летом 2023-го", - вспомнил Александр.

На кастинге, говорит блогер, его спрашивали об идеале женщины, готов ли он к созданию семьи, какие у него были предыдущие отношения, а также о жизни до ранения.

Что известно об Александре Терене

Александру 28 лет. С самого начала полномасштабного российского вторжения он находился на передовой, защищая свою страну от захватчиков. За шесть месяцев службы Терен стал командиром 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь".

Однако впоследствии получил серьезное ранение, в результате которого потерял обе конечности.

Отметим, что увидеть новый сезон шоу "Холостяк" с участием защитника можно будет уже этой осенью на канале СТБ.