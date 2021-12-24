Психолог розповіла, чим загрожує самотність чоловікам і жінкам

Психолог розповіла, що до неї часто звертаються пацієнти через почуття самотності, яке їх пригнічує. Особливо гостро воно проявляється у людей останні два роки - під час вимушеної ізоляції.

Що робити з цим тривожним і нав'язливим почуттям, Styler розповіла Альона Щербань , сімейний психолог, сексолог.

Що таке самотність, і як цьому дати раду

Насамперед, варто усвідомити, що це не якесь ефемерне поняття. Це конкретне почуття, причому для кожної окремої людини воно означає щось своє. Бо у кожного індивідууму самотність пов’язана з певною незакритою потребою.

"Самотність - це певний феномен, який не можна назвати суто психологічною проблемою. Швидше, це симбіоз факторів на стику психології, соціології, філософії та культури. Одним словом - це розлад у стосунках зі світом або із самим з собою", - вважає експерт.

Зокрема, відомий американський психотерапевт та письменник Ірвін Ялом виділяє кілька типів цього стану:

Міжособистісна самотність, яку людина може переживати як відчуття ізоляції. Серед причин її виникнення - соціальна ізоляція з якою ми останнім часом змушені стикатися.

Емоційна ізоляція, коли немає прив’язки до конкретної людини.

Внутрішньоособистісна ізоляція, коли людина душить власні емоції та потреби, не довіряє своїм почуттям та судженням про щось і живе за принципом - інші знають краще, як і що мені треба робити.

Екзистенційна самотність, яка зараз дуже розповсюджена та пов’язана із підвищенням тривожності. Нібито людина і не сама - вона оточена близькими людьми, але при цьому почувається відчайдушно самотньою.

Фото: Олена Щербань

В чому небезпека екзистенційної самотності

Свої почуття такий самотник намагається заглушити, і часто шукає вихід у нових стосунках.

Але і тут невдача: на початковому етапі такі стосунки можуть бути дуже інтенсивними, але вони не задовільнять базової потреби самотньої людини. І вона залишиться з тим же, з чим і починала. Та ще й з розбитим серцем, адже стосунки, побудовані на тривозі, швидше за все, розпадуться.

Як розпізнати самотню людину

Такі люди, як правило, похмурі, тривожні, занадто зосереджені на собі, намагаються будь-що перевести розмову на власні проблеми. Часом агресивні, дратівливі.

Іноді надмірно критичні (у тому числі, по відношенню до себе) та намагаються чинити психологічний тиск на інших. Їм важко розслабитися та повеселитися, особливо, без додаткових стимуляторів на кшталт алкоголю.

Самотні люди часом впадають у крайнощі: або вони занадто доброзичливі (таких ще називають "хоч до рани прикладай"), послужливі і роблять усе, аби їх не відштовхнули.

З іншого - навпаки, надмірно грубі, наче навмисно наражаються на те, щоб від них відвернулися.

А іноді зустрічається змішаний тип поведінки. Тобто, людина не має стандартних моделей взаємодії з оточуючими. Але одне зрозуміло точно: вона - нещаслива.

Самотність - не завжди погано

Зокрема, Абрахам Маслоу, автор піраміди людських потреб, вважав, що самотність - це не просто невід’ємна частина нашого життя, але й найвища потреба для досягнення самоідентифікації особи.

Але для цього самотність повинна бути керована - тобто, людина робить свідомий вибір. І не намагається різними способами, у тому числі, шкідливими для себе, позбутися самотності. А перевести її у конструктив.

Деякі люди намагаються вирішити проблему самотності за допомогою сайтів знайомств. З одного боку - це зручно: не треба навіть нікуди виходити, щоб з кимось познайомитися або навіть зав’язати романтичні стосунки. З іншого, формати цих сервісів знайомств доволі специфічні і сплутані і можуть не відповідати запитам.

Наприклад, людина, яка шукає партнера, котрий оцінить її внутрішній світ, натикається на цілком приземлені пропозиції зовсім не духовної близькості. І це розчарування може спричинити ще більше занурення у себе, розвиток депресії та суїцидальні пориви.

Як позбутися цього нав'язливого почуття

Для того, щоб не почуватися самотніми, треба працювати над собою - розвитком внутрішнього світу, формуванням стійкості до впливу світу зовнішнього.

Проаналізуйте, як змінюється ваш настрій в залежності від того, чи хтось приділив вам увагу, "лайкнув" пост у соцмережі або навпаки, розкритикував.

Від цієї залежності варто позбуватися, працюючи над внутрішнім змістом, яке гарантуватиме вам цілісність та самодостатність. І тоді, навіть якщо ви тимчасово залишилися на самоті, ви не почуваєтеся покинутими.

Найкращий варіант розв'язати проблему самотності (незалежно від того, чи людина справді живе сама чи почувається одинокою, перебуваючи у родині) - звернутися до спеціаліста.

Адже часто самотність - це лише частина великого комплексу питань, розібратися у яких допоможе спеціаліст.