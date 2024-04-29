8 признаков женского абьюза: проверьте себя (видео)
Абьюз бывает не только со стороны мужчины, но и со стороны женщины, хотя чаще всего это списывается на эмоциональность. Однако есть признаки, с помощью которых это можно распознать.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психолога Александра Цуркана
Какие признаки женского абьюза
По словам психолога, женский абьюз тоже не редкое явление в отношениях с мужчинами. Об этом мало говорят, но он не менее разрушителен для отношений, психики и для самой женщины, не говоря уже о мужчине в таких отношениях.
Первым признаком является унижение и оскорбления, особенно мужских качеств. К примеру, в финансах, в сексуальной жизни, сравнение с другими мужчинами или с бывшими.
"Второе - это манипуляция оскорблением", - говорит психолог.
Третье - это, конечно же, игнорирование и умалчивание проблем или оскорблений.
"Четвертый признак - это смена масок, когда с мужчиной ты одна, ты его критикуешь, а для твоей публики он самый лучший", - отметил психолог.
Главные признаки женского абьюза (фото: Freepik)
Пятый признак - это шантаж, в любом виде и формате.
"Шестой признак - это, конечно, всем известные эмоциональные качели. То она любит тебя, то ненавидит, то злится, то она с тобой, то просто идет и разводится", - рассказывает Александр.
Седьмой признак - это постоянный контроль.
А вот восьмой признак - это патологическая ревность.
По этому списку можно проверить, есть ли у вас признаки абьюза в поведении и отношениях со своим партнером.
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