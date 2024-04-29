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Лучший во всем мире: почему мы идеализируем партнера

Понедельник 29 апреля 2024 20:45
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Лучший во всем мире: почему мы идеализируем партнера Почему мы идеализируем партнера (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Хотя способность видеть лучшее в партнере может быть отличительной чертой, идеализация, сознательное или бессознательное игнорирование негативных черт и проблемных моментов, нередко имеет негативные последствия.

О том, почему мы идеализируем партнеров, а также о том, вредно ли это для отношений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс о психологии отношений Marriage.

Почему возникает идеализация в отношениях

Идеализация является природной в детстве и юности. Во взрослом возрасте наша склонность к идеализации должна начать исчезать, уступая место более целостному и интегрированному пониманию других и самих себя.

Однако те, кто склонны к идеализации партнера, имеют опасное и несколько неправильное представление о любви, которое обычно формируется в юности и нередко зависит от самооценки.

Например, если ребенка "любили" в зависимости от того, насколько хорошо он учился в школе, формируется представление, что нужно достичь чего-то, чтобы продолжать получать любовь и благодарность.

Поэтому в этом случае понятие любви изменено в результате обесценения, и положительное отношение может восприниматься как незаслуженное, а партнер - исключительно с великолепной стороны, ведь дает необходимую заботу.

Однако впоследствии спокойствие заменяется тревогой и отчаянием, а на смену физической привязанности приходят холодность и эмоциональная недоступность - когда появляется понимание, что другой человек не закрывает определенные потребности.

В противном случае, когда ребенок видел похожую модель поведения, сознательная идеализация может быть не слишком альтруистическим способом получить внимание - это используется в ожидании, что другой человек будет искренне любить из-за лести.

Последствия идеализации

Когда идеализация неправильно реализуется во взрослом возрасте, за ней часто следует цикл обесценивания. Это можно увидеть в разных состояниях и проблемах, в том числе в следующих последствиях:

Неоправданные ожидания

Неоправданные ожидания являются ключевым источником конфликтов у многих пар. Большинство людей проходят через этап в своих отношениях, когда они меняют свои ожидания друг от друга.

Однако когда вы идеализируете своего партнера, ваши амбиции превышают те, какими они могли бы быть в успешных отношениях - ведь идеализация препятствует целостному восприятию партнера.

Идеализация может приводить к фокусировке исключительно на своих потребностях и желаниях и последующим конфликтам. Однако ни один человек не может удовлетворить все ожидания.

Идеализация препятствует эмпатии

Если идеализация приводит к неоправданным ожиданиям, вполне логично, что она будет препятствовать способности сопереживать человеку.

Одной из важнейших способностей в отношениях и браке есть способность ставить себя на место другого. Однако идеализация и сосредоточенность на своем образе человека препятствует эмпатии и пониманию несовершенства партнера.

Кроме того, что идеализация мешает реально оценивать свои потребности и ожидания, она мешает объективно оценить возможные негативные последствия некоторых черт или поведения партнера.

Дегуманизация следует за идеализацией

Идеализация предполагает, что ваш партнер безупречен и никогда не причинит вам вреда или не подведет. Или что партнер будет делать то, что выгодно только для вас, несмотря ни на что.

Хотя отношения обязательно должны строиться на взаимоуважении и взаимопонимании, будут моменты, когда партнер в чем-то не сможет соответствовать нашим стандартам.

Ведь партнер - такой же человек, со своими недостатками - иногда незначительными, а иногда критически неприемлемыми для построения отношений, например, склонности к эмоциональному, физическому или иному виду насилия.

Однако идеализация, которая может мешать закончить токсичные отношения, может дегуманизировать нормального партнера, единственный недостаток которого - невозможность дать нужное количество внимания.

Именно поэтому своевременная забота о себе, своих потребностях и признании того, что люди - сложные существа с положительными и отрицательными характеристиками, помогает преодолеть склонность к идеализации.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, как понять, что партнер вам не подходит.

Читайте также о том, какие черты должен обладать идеальным партнером.

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