Военный психолог объяснила, почему не все украинцы могут воевать

С 24 февраля в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако очевидно, что присоединится к рядам Вооруженных Сил не могут абсолютно все, ведь кто должен держать тыл. Однако важно действительно что-то делать для ускорения победы, а не просто ее ждать.

Нормально ли вести повседневную жизнь во время войны

Ольга сейчас находится в отпуске в Киеве. Она говорит, что радуется тому, что люди здесь имеют относительно мирную жизнь даже во время войны. Ведь именно ради этого военные защищают Украину.

"Я радуюсь, что здесь работают магазины, люди ходят в кафе и могут позволить себе более или менее беззаботную жизнь. Потому что какой смысл воевать на востоке и держать это нашествие, если здесь все будут подавлены?" - объясняет психолог.

Она говорит, что взять в руки оружие и мобилизоваться может не каждый, потому что война - это не для всех. Однако просто ждать, пока победа наступит, тоже не стоит.

"Иногда меня раздражают высказывания людей, что они ждут победы. Они действительно ничего не делают, а просто ждут. То есть ты ждешь, пока чьими-то руками будет одержана победа?" - говорит Ольга.

Она уверена, что у каждого украинца и украинки есть своя суперсила, которую можно использовать на своем небольшом уровне для ускорения победы.

Совет для украинцев, потерявших веру

Для тех, кто потерял надежду и надежду, Ольга подготовила один мотивационный совет. Она говорит, что нужно представить себя через год и подумать, будете ли вы гордиться собой.

"Представь, что через год, когда мы уже победим, ты будешь вспоминать этого себя, разваленного, отчаявшегося, серого. Ты будешь гордиться собой? А если ты будешь вспоминать себя тем, кто смог преодолеть это уныние, и начать что-то делать?", - говорит психолог.

Главное - понимать свою ценность и делать определенные шаги, которые будут показывать это понимание.